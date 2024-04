Presentata in anteprima il 28 febbraio scorso sul canale YouTube ufficiale di Kaiju No. 8 nel primo trailer della serie manga, la canzone “Nobody” dei OneRepublic è presente come sigla per l’adattamento anime del popolare manga. Poche settimane dopo i OneRepublic hanno condiviso un teaser e un collegamento di pre-save della canzone e hanno annunciato che il brano sarebbe stato pubblicato il 12 aprile, prima della première della serie prevista il giorno successivo. Qui sotto potete ascoltare il pezzo, leggere traduzione, testo e significato.

Clicca qua per ascoltare “Nobody” dei OneRepublic.

Il testo di Nobody dei OneRepublic, sigla di Kaiju No. 8.

Nobody, nobody, nobody

Nobody, nobody, nobody

Yeah, I’d take the fall

I got you covered when there’s no one at all

Oh, yeah, and I see through the night

When you got demons tryin’ to break through the walls

There ain’t no, no kinda line

That I wouldn’t cross if you need me to

You’re out here searchin’ for signs

So I think it’s finally time that you knew

Nobody got you the way I do (Ooh)

Whatever demons you’re fighting through

When you need somebody to turn to

Nobody got you the way I do

The way I do

Nobody, nobody, nobody

Got you the way I do

Oh, nobody, nobody, nobody

Nobody got you the way I do

The way I do

Yeah, yeah, when you go dark and the night gets so cold

I’ll bе on my way to you

Oh, yeah, you know I ain’t tryna lose you, oh, no

If you’re in Hеll, I’ll go there too

There ain’t no, no kinda line

That I wouldn’t cross if you need me to

You’re out here searchin’ for signs

So I think it’s finally time that you knew

Nobody got you the way I do (Ooh)

Whatever demons you’re fighting through

When you need somebody to turn to

Nobody got you the way I do

The way I do (The way I do)

Nobody, nobody, nobody

Got you the way I do

Oh, nobody, nobody, nobody

Nobody got you the way I do

The way I do

The way, the way, the way I do

Nobody got you the way I do

Nobody, nobody, nobody

Got you the way I do (Yeah, yeah, yeah)

Oh, nobody, nobody, nobody

Got you the way I do

The way, the way, the way I do