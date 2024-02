Tekken è il nuovo singolo di Niky Savage feat. Simba La Rue, pubblicato venerdì 23 febbraio 2024. Barre sferzanti che arrivano inaspettate come un gancio nello stomaco. I due artisti si uniscono in un pezzo potente pronto a mettere KO chiunque gli si pari davanti. Catapultati dal beat di Blssd in atmosfere da gaming, Niky Savage e Simba La Rue sono pronti per il prossimo round.

L’arrivo della traccia, spoilerata sui social generando immediatamente molto hype tra i fan nei giorni scorsi, è stato confermato nei giorni scorsi da un trailer sui canali di Niky, che non ha lasciato più spazio all’immaginazione. Andare dritti per la propria strada, sempre: è quello che Niky Savage vuole dichiarare con la sua musica. Oltre a questa inedita unione con Simba La Rue, da subito acclamata sui social, recentemente Niky ha partecipato anche al quarto capitolo della saga di VillaBanks, “Il Doc 4”, insieme a Ernia e Emis Killa.

Clicca qui per vedere il video ufficiale della canzone “Tekken” di Niky Savage e Simba La Rue.

Blssd è la vi–

Ho visto rapper (Ho visto ra–)

Fare le p*ttane più delle p*ttane, li fotterei in g@ng bang

Vuoi fare l’infame, ti diamo le botte come fosse Tekken

Ho fatto l’affare, mi chiedi se ho fame, ti rispondo: “Sempre”

Ora sicuramente, ma, zio, verame–

È inutile che mo mi chiami, troia, prima non avevi tempo (Uah)

Magari ti chiavo domani, baby, perché tieni un culo immenso (Ahah, muah)

No-Non mi dire che mi ami (No), i-io non ti dirò che ti a– (Uah)

Quiero volare a Miami, mi sta stretta Milano (Rrah)

Fammi vedere la vera te, so che sei troia

So che punti all’hotel, so che vuoi guardare dentro la Goyard

No-Non chiamare “G” a me, sono un’altra cosa (Uah-uah-uah)

Se penso alla mia ex, nella mia testa c’è un testacoda (Skrrt, uah)

Vediamoci tête-à-tête, non fare il loco con me

E spera non tocchi a me fare il loco con te

Nella scena sono un terrorista (‘ista-‘ta) che ti fa muovere la colita (‘ita-‘ta)

Parli tanto, tipo cocorita, so fare TikTok, so fare “click-clack”

Una vita che sfaso per fare kichta (Kichta-ta-ta)

Sono su una Camaro, ma fuori pista (Ski-ski-ski, uah-uah-uah)

Il mio amico, se voglio, ti farà la festa (Eheh, eheh)

Mentre fumo shisha (Uff, uff) e mi ficco una fessa (Ki-Kichta-ta-ta) (Pow, pow, pow, pow, pow)

È una vita che sfaso per fare –

È una vita che sfaso per fare la fresca

O faccio la fresca, o mi sparo in testa

Tossico di merda (Me-me-me–, me–)

Coca, coca e ti ha dato alla testa

Zippette con mannite, aumentala

Cinque rotoli al mese di cellophane

Sel7a buona piace alla clientela

Range Rover Sport o Velar

Ka-Ka-Ka-Kawasaki, la alzo, ha due tempi (Grr)

Devo fare soldi, non ho tempo

Sono occupato, che cazz0 ti pensi?

S-S-SIG Sauer 9mm (Twin Towers)

Ho amici alti due me–

DSQUARED, fanculo ai Levi’s

A-A-Amici negri coi capelli da Travis (Grr)

Mai stato fetish, non mi piacciono i piedi (Ba-bai, ba-bai)

Mi fai una sega coi piedi, va bene lo stesso (Ba-bai, ba-bai, ba-bai-baing)

Tu-Tuta Lacoste e le fa sesso

Scopo due putt*ne, scopro che sono escort (Grr) (Ba-bai, ba-bai, ba-bai, ba-bai-baing)

Una vita che sfaso per fare kichta (Kichta-ta-ta)

Sono su una Camaro, ma fuori pista (Ski-ski-ski, uah-uah-uah)

Il mio amico, se voglio, ti farà la festa (Eheh, eheh)

Mentre fumo shisha (Uff, uff) e mi ficco una fessa (Ki-Kichta-ta-ta)

È una vita che sfaso per fare –

Una vita che sfaso per fare kichta (Kichta-ta-ta)

Sono su una Camaro, ma fuori pista (Ski-ski-ski, uah-uah-uah)

Il mio amico, se voglio, ti farà la festa (Eheh, eheh)

Mentre fumo shisha (Uff, uff) e mi ficco una fessa (Ki-Kichta-ta-ta) (Pow, pow, pow, pow, pow)

È una vita che sfaso per fare –