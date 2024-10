Entro nel posto è una canzone di Night Skinny feat. Tony Boy, Kid Yugi e Capo Plaza tratta dall’album “Containers”. Qui sotto potete ascoltare il brano del producer, leggere testo e significato del pezzo.

Ecco il testo di “Entro nel posto” di Night Skinny feat. Tony Boy, Kid Yugi e Capo Plaza.

Yeah, ah

Tengo il cellulare per movimenti contabili (Ah, ah)

Stan tutti rosicando mentre sono sugli spalti

Hai proprio una bella casa, mi chiedo quando parti (Ah, ah)

Entriamo in dieci incappucciati, sembra che facciamo un party (Ah)

Lei mi apre le gambe su di me come il simbolo Jordan

Ne metto poca poca e schiaccio bene, guarda come monta

Punti sempre il dito su di me, sembra che fai la conta

Tutti quanti vogliono sapere la prossima mossa

A volte penso che capirti non ha senso (Bravo)

Ne ho mischiate quattro in una, non ha senso (Bravo)

A volte penso di non dire ciò chе penso (Bravo)

Perché adesso è strano, mi vogliono starе appresso

Veri God dai ’90 metto a novanta un infame

Coi tuoi amici sembra Amici perché li faccio ballare

Che ti parlo, faccio una smorfia, buste dentro la posta (Uoh)

Oggi mi prende bene, lascio cento euro a un tossico (Ah)

Cerchi nel posto sbagliato perché lei è di qua

È bitch dai tempi della scuola

Troppi pensieri, mi riempio la cup

Con mio fratello ho una promessa

Entro nel posto, sto facendo nevicare

Per i Players Club tu non ci puoi entrare

Tiriamo l’acqua addosso a queste bitch bagnate

Tu vuoi un beat di Skinny però non lo sai usare

Entro nel posto, sto facendo nevicare

Per i Players Club tu non ci puoi entrare

Tiriamo l’acqua addosso a queste bitch bagnate

Tu vuoi un beat di Skinny però non lo sai usare

Yeah, mi faccio un tiro, mi cago addosso

Ferro nelle mutande, sembra che c’ho il cazzo grosso

Vengo mosso anche se il video è in slow motion

Prendo un acido, mi parte il datamoshing

Sono cresciuto tra i delinquenti tossici

Molti erano entrambi delinquenti e tossici

Mangiamo pesce crudo, costa il doppio del tuo budget

L’hanno fatto con la ketch, si è preso tentata strage

Nessuno fa grow box, da me minimo un ettaro

I soldi non li contano, li pesano

Quando sono a Taranto non posso fare il ricco

Perché in Puglia i ricchi ad una certa li sequestrano

Entro nel posto, c’è puzza di spruzzata

Mille barre, mai detta una stronzata

Ferri fanno luce, la tua troia ora è abbronzata

Players Club, in giro non vedo altro

Entro nel posto, sto facendo nevicare

Per i Players Club tu non ci puoi entrare

Tiriamo l’acqua addosso a queste bitch bagnate

Tu vuoi un beat di Skinny però non lo sai usare

Entro nel posto, sto facendo nevicare

Per i Players Club tu non ci puoi entrare

Tiriamo l’acqua addosso a queste bitch bagnate

Tu vuoi un beat di Skinny però non lo sai usare

Addosso ho venti collane, entro e faccio nevicare

Sul suolo sto lievitando, impasto lievito madre

Vodka o acqua, baby, mo fatico a respirare

Dalla traphouse, ora sono già alla terza casa

Baby, sveglia, devi fare presto, c’è un nuovo concerto

Milionario, capo di me stesso, parlami di pesos

Io non vengo, lei è venuta in un secondo e si è addormentata sul mio letto

Questa vita è una partita e non accettiamo un pareggio

Giro solo con i dawgs, siamo un diavolo a tre teste

Solo con i G.O.A.T. ma non seguiamo il gregge

Mio fratello è ancora il boss, non lo vedi, non lo senti

Non svelare mai le mosse oppure saranno più svelti

Sono in para’, non c’è il carico

La risolve il fra’, quindi continuano a farlo

Io mai sceso a patti per due lire, lo spettacolo

Aspetto il mio turno, non invidio qualcun altro