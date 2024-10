Solo Dio Sa è una canzone di Night Skinny tratta dal suo album “Containers”. Il pezzo vede la partecipazione di Tony Boy, Shiva, Geolier e anice. A seguire potete leggere testo e significato della canzone.

Ecco il testo di “Solo Dio Sa”.

Mhm, mhm, yeah, mhm

Non mi perdo in chiacchiere, ora devo andare

Che un momento vale l’altro e l’orologio mi brilla al braccio

Ho sempre diviso il piatto con i fratelli che ho a fianco

Anche in after da una settimana

E non mi perdo in chiacchiere, non comunichiamo neanche

Perché ci basta uno sguardo e le giuste sostanze

Per quell’energia che emani tengo le giuste distanze

Come faccio a andare dritto se non c’è luce nell’abisso?

Comе faccio a fare giusto se i miei idoli sbagliavano?

Comе faccio a dire: “È giusto” se sono il primo che sbaglia?

Faccio quei pensieri brutti nei momenti in cui va tutto bene (Tutto bene)

Solo Dio sa cosa mi ha cambiato lo sguardo

Solo Dio sa che cosa ho visto sul fondo

Solo Dio sa, sì, solo Dio sa

Non mi degna di uno sputo, mi disseta la sua lacrima

Solo Dio sa cosa mi ha cambiato lo sguardo

Solo Dio sa che cosa ho visto sul fondo

Solo Dio sa, sì, solo Dio sa

Non mi degna di uno sputo, mi disseta la sua lacrima

Dio nn’me salva, ma me penza, ma me dà nu senso

Mantene ‘e distanze pecché sto a ll’inferno

Chi chiagne a ll’interno primma o po affonda

‘A vita addu me recluta

Nu giudice nn’assolve si me reputa colpevole

Gesù, mo sto astrigenno ‘e mane, a me stanno astrignenno ‘nganna

L’apocalisse esiste, sulo che addu nuje è venuta ggià

‘O sanghe lava ‘e marciapiede, ‘e sante songo statue ‘e cera

‘A Bibbia è sulamente carta, pure ‘e sorde si ce pienze

No, i’ sto currenno senza tregua, aggio passato tre traguarde

Chello che voglio nun esiste, chello che tengo nn’è reale

Dio ‘o ssape ch’aggio fatto e ch’hanno fatto

Dio ‘o ssape ch’aggio visto, Dio ‘o ssape ca sto stanco

Solo Dio sa cosa mi ha cambiato lo sguardo

Solo Dio sa che cosa ho visto sul fondo

Solo Dio sa, sì, solo Dio sa

Non mi degna di uno sputo, mi disseta la sua lacrima

Solo Dio sa cosa mi ha cambiato lo sguardo

Solo Dio sa che cosa ho visto sul fondo

Solo Dio sa, sì, solo Dio sa

Non mi degna di uno sputo (Ehi), mi disseta la sua lacrima (Ehi)

Combatto in un tribunale con i peggiori presagi (Oh)

Anche se indosserò una croce o nasconderò i tatuaggi (Oh-oh)

Dio mi ha fatto bianco latte, da me non arrivan raggi (Oh-oh)

Tutte le preghiere fatte le ho usate nei funerali

Solo Dio sa che mi sento un cieco in mezzo al traffico

Un muto sopra a un palco con un pubblico sordo

Che ora lo sta ascoltando (Oh), ho pericolo nell’olfatto (Oh)

Perché so che queste strade malvagie son senza tatto (Oh)

Perché se è ancora un reato lottare per ciò che amo (Ah)

Allora prepara le borse, forse mi farò l’ergastolo (Oh)

E se Dio sa che mio padre mi ha abbandonato

Di quando mi hanno arrestato (Yeah), spero sia parte di un piano (Ah)

Per questo non ho mai pianto

Ho venduto libertà per non vender chi avevo a fianco (Ah-ah)

Giuro, il fato ti accoltella alle spalle come il passato (Ah-ah)

Per questo ho un viso dannato

C’è sangue sulla mia spada e non sopra quella di un altro

Solo Dio sa cosa mi ha cambiato lo sguardo

Solo Dio sa che cosa ho visto sul fondo

Solo Dio sa, sì, solo Dio sa

Non mi degna di uno sputo, mi disseta la sua lacrima

Solo Dio sa cosa mi ha cambiato lo sguardo

Solo Dio sa che cosa ho visto sul fondo

Solo Dio sa, sì, solo Dio sa

Non mi degna di uno sputo, mi disseta la sua lacrima