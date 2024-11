Prodotto insieme a 3D & 23 TheMiracle, Non è fortuna è una canzone di Nayt disponibile da venerdì 22 novembre 2024. Fa parte dell’album “Lettera Q” che include dodici tracce. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato del pezzo.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VISUAL VIDEO DI “NON E’ FORTUNA” DI NAYT.

Ecco il testo di “Non è fortuna” di Nayt.

Viaggio da novembre a ottobre

Prima andavo da un dottore

Passo dalla colazione coi crampi

Alla collezione di case, eh

Money fatti con cultura

Non ho mai venduto il culo, mhm-mhm

Lei con me vede un futuro

Sanno che non è fortuna la mia

Baby, guarda come salva

Imparare cose nuove è un nuovo mantra

Dipende che ci fai, un mestiere è come un altro

Salvo delle vite con la vita che ho

Faccio di più di ieri, dimmi, vuoi mettere?

Metto meno storie, ma mi vedi più spesso

Ho reso cool quella roba conscious, guarda

Ogni cosa che ho, ho dovuto conquistarla

Guarda la mia penna che pesa in Italia

Chi ci ignorava adesso perde autorità

Tu rimani a fare i meme, farò una risata, ahah

Vedo l’hype che risale, figata, boh, mai servito

Dici: “Cos’hai detto? Ripeti”, ma no, mi hai sentito

A cosa servono le aspettative se poi ci meritiamo di più?

Mi piace il rap in ogni sua forma

Da quello gangsta a quello che trolla

La trap, la drill, l’old school, il conscious

Vorrei che il pubblico fosse più conscio, ah

Non appoggio un purista

Come chi dà del bollito a un artista

Agli estremi ci sono soltanto i falliti

A noi fanno pena, nemmeno fastidio, ahah

Viaggio da novembre a ottobre

Prima andavo da un dottore

Passo dalla colazione coi crampi

Alla collezione di case

Money fatti con cultura

Non ho mai venduto il culo, mhm-mhm

Lei con me vede un futuro

Sanno che non è fortuna la mia

Oh, ah

Ieri stavo male, non mi accorgevo quanto fingevo, mhm

Tu mi puoi amare anche se resto me stesso, dimmi se è vero, ah

Io non cambio più da una stanza all’altra

E sono sempre io ovunque vado

E ho un valore mio comunque vada

Fuori dalla zona mia è comunque casa

E ho così tante cose, ma non le trattengo

Se vuoi farmi male, sono qui che attendo

Con la testa in aria e con i piedi a terra, oh, guardami

Viaggio da novembre a ottobre

Prima andavo da un dottore

Passo dalla colazione coi crampi

Alla collezione di case

Money fatti con cultura

Non ho mai venduto il culo, mhm-mhm

Lei con me vede un futuro

Sanno che non è fortuna la mia

Mhm, ah, mhm-mhm

Mhm, mhm-mhm

Mhm, ehi, mhm

Ta-ra-ra-ra, ta-ra

Ehi