Piccolo è una canzone di Naska tratta dall’album “The Freak Show”, disponibile dall’11 ottobre 2024. Qui sotto potete ascoltare il brano, prodotto da Edlin & Renzo Stone, insieme a testo e significato del pezzo.

Ecco il testo di “Piccolo” di Naska.

Lo capisco che è già tardi

Che domani hai mille sbatti

Che mi hai già fatto un favore a passare da me

Ho imparato a fare l’uomo

Anche quando non lo ero

Ma non ho imparato a stare solo come fai te

E la notte mi fa tanta paura

E lo so che è un po’ strano detto da me

È un altro attacco di panico

Dici non è nulla e che non morirò

Ma resta qui ancora un po’

Ancora un po’

Non sai a me quanto costa dirtelo

So che dirai no

E io mi sentirò così piccolo

Quanto è bella l’alba

Mi ricorda che non dormo e c’ho sonno

E rispondo sì buongiorno anche a te

E mi lavo questa faccia

Così poi non sembro un morto

La chiamate di mia mamma sullo schermo ancora sporco

Tienimi mentre sprofondo

Insegnami a stare al mondo

Come riesci a fare te

Prima che mi mangi il mostro

O che mi ammazzi da solo

E’ patetico lo so

Ma resta qui ancora un po’

Ancora un po’

Non sai a me quanto costa dirtelo

So che dirai no

Che dirai no

E che le cose prima o poi finiscono

E mi urlerai “Basta, è tutto nella tua testa”

Staresti meglio senza quello che hai in tasca

E hai ragione lo so, e io mi sentirò così piccolo

E dimmi una bugia, tanto non lo saprò

Finché non mi addormento resta qui ancora un po’

Ancora un po’ un po’

Non sai a me quanto costa dirtelo

So che dirai no

Che dirai no

E che le cose prima o poi finiscono

E mi urlerai “Basta, è tutto nella tua testa”

Staresti meglio senza quello che hai in tasca

E hai ragione lo so, e io mi sentirò così piccolo

Così piccolo, così piccolo