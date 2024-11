Come te è una canzone di Naska tratta dal suo album The Freak Show. Qui sotto potete ascoltare il brano, prodotto da Renzo Stone & Edlin, leggere testo e significato.

Ecco il testo della canzone “Come te” di Naska.

Faccio le sei di mattina

Con la mia amica

La mia vicina

Da sotto grida

Devi imparare a stare al mondo

Sei ancora sbronzo

Sbatto sul letto

E grido vaffanculo

E con gli occhiali da sole

In faccia da ore

Guardo la gente

Mi guarda male

Sarà perché cammino storto

Ci vedo doppio

E non mi accorgo

Che sto cadendo giù

Eppure tu non te ne vai

Nemmeno quando piove

Ho mille storie

Certo che le sai

Perché le fai con me

Come te

Come te

Come te

Come te

Non c’è nessuna

Sì ma come te

Come tе

Come te

Come tе

E per fortuna

Quando siamo insieme

Tu mi mandi sulla luna

Se mi lasci solo

Sono solo spazzatura

Come te

Sai quante ne ho già viste finora

Nemmeno una

Dico non ti riscrivo

Sì ma poi ti riscrivo

Sono qua da una tipa

Che vuole fare un threesome

Tu mi manchi

Che ne sanno gli altri

Di noi due nei bagni

Che ci roviniamo la vita

Ci faremo del male già lo so

Da quando ti conosco

È una cosa che ho messo in conto

È colpa mia

Che non riesco mai a dirti di no

Forse sei l’unica con cui non sono stronzo

Infatti tu non te ne vai

Nemmeno quando piove

Ho mille storie

Certo che le sai

Perché le fai con me

Come te

Come te

Come te

Come te

Non c’è nessuna

Sì ma come te

Come te

Come te

Come te

E per fortuna

Quando siamo insieme

Tu mi mandi sulla luna

Se mi lasci solo

Sono solo spazzatura

Come te

Sai quante ne ho già viste finora

Nemmeno una

Sei la prima a cui penso la mattina

No che non è amore

Questa è la mia rovina

Stare insieme

È come spegnere il fuoco con la benzina

Come te

Come te

Come te

Come te

Che fai paura

Sì ma come te

Come te

Come te

Come te

Non c’è nessuna

Nessuna