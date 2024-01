Baby Don’t Cry è il nuovo singolo di Naska, uscito venerdì 12 gennaio 2024. Il rapper, anno 1997, aveva pubblicato il suo ultimo disco, La mia stanza, il 5 maggio 2023, sfiorando la top ten e classificandosi all’11esimo posto della classifica Fimi. Nelle sue ultime produzioni ha seguito uno stile pop punk nella creazione del sound per la sua musica. A seguire potete leggere testo e significato del brano e ascoltare la canzone.

Sai, ho capito che non c’è

Niente che duri per sempre

Come le feste, le sigarette

O le mie promesse

Dai, prima o poi di me ti scorderai

Sul mio letto l’inverno scorso

Quando ti ho detto: “Sono uno str0nzo

Ma con te io non lo farò mai”

Baby, don’t cry, tanto lo sai

Cosa ti aspetti da me?

Vorrei piangerle io le tue lacrime

Mentre mi guardi e dici: “Ma dai”

Baby, don’t cry, vestiti e vai

Cosa ci fai qui da me?

Ma non eri tu quella che giurava:

“Io di uno str0nzo così, guarda, non m’innamorerò mai”

Anchе tu mi mancherai e vedеre se sei online

O gli esami che non dai

Puoi tenere anche il mio giubbotto

Che a me adesso sta stretto

Ma muoio quando ce l’hai addosso

E non dirlo a lui, che quello lì è mio

E se poi ci vediamo, facci caso

Quel sorriso stampato che hai in faccia ce l’ho messo io

Baby, don’t cry, tanto lo sai

Cosa ti aspetti da me?

Vorrei piangerle io le tue lacrime

Mentre mi guardi e dici: “Ma dai”

Baby, don’t cry, vestiti e vai

Cosa ci fai qui da me?

Ma non eri tu quella che giurava:

“Io di uno stronzo così, guarda, non m’innamorerò mai”

Almeno non ci siamo presi a parole

Ma con il mio inglese so che riderai

Baby, don’t cry, tanto lo sai

Cosa ti aspetti da me?

Vorrei piangerle io le tue lacrime

Mentre mi guardi e dici: “Ma dai”

Baby, don’t cry, vestiti e vai

Cosa ci fai qui da me?

Ma non eri tu quella che giurava:

“Io di uno stronzo così, guarda, non m’innamorerò mai”