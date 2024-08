Prodotto da YannC El Armónico, “Se te nota” è una canzone di Myke Towers con il featuring di Peso Pluma, tratta dall’album “La pantera negra“. Un titolo non a caso, come lui stesso ha sottolineato.

Condivide la sua interpretazione dell’abbracciare la sua persona, simile a vestirsi come una pantera nera.

“Innanzitutto, mi sento un supereroe, ogni volta che mi esibisco o sono in studio. Quando è il momento di fare quello che faccio, è come indossare il costume”

“Cerco sempre di fare cose diverse” ha aggiunto, accennando alle vibrazioni sperimentali del disco uscito venerdì 23 agosto 2024.

Qui sotto potete ascoltare il brano (insieme al video ufficiale), leggere testo, significato e traduzione in italiano.

Full Harmony

Pero no me hago responsable si sucede

Porque te va’ a enchular

Se te nota que tú quiere’

Pero no me hago responsable si sucede

Porque te va’ a enchular, mami, no se puede

Con solo enviarle un mensaje hago que conmigo se quede

Se te nota que tú quieres

Pero no me hago responsable si sucede

Porque te va’ a enchular, mami, no se puede

Con solo enviarle un mensaje hago que conmigo se quede

Si se lo— (Ah), vira los ojo’

Le eché pa’l la’o el pantycito rojo

No le pare’ por ese pirobo

Si sigue llamando, ni modo

Pásamelo y yo contesto

Ella había pedido contacto

Pa’ chingarte yo me presto

Yo la hago venir y ni trato

Me dice “te amo”, pero, mami, no es pa’ tanto (Pa’ tanto)

Pa’l amor siempre me tranco

Tú no ere’ un ángel como la que tiene el Phantom

Yo tampoco soy un santo

A nadie le cuente’, mi amor, hay mucho sapo

Me acuerdo del momento exacto

Que me demostró que buscaba pasar un buen rato

Bebé, si quiere’ te la saco

Con-Con un mensaje ya le llega directo (Directo)

A mí me gusta su intelecto

Corre por la de ella, no sigue libreto

La vi cenando en Gekko

Y tengo fe de que con ella peco

Siempre la trato con respeto

Pero quiero agresivo y el cuello le aprieto

Haciéndolo en la ducha se escucha el eco

Y se te nota que tú quieres

Pero no me hago responsable si sucede

Porque te va’ a enchular, mami, no se puede

Con solo enviarle un mensaje hago que conmigo se quede

No nos podemo’ enchular (Enchular)

Tú aquí me tiene’, mami, pega’o en tu hogar

To’a la noche menciono babies en plural

Si me enfermo de amor, ella me va a curar

No te vayas, quédate

De mi mente yo no te saqué

Me la paso imaginándote

A mi nombre estás tocándote

Y se te nota que tú quiere’

Pero no me hago responsable si sucede

Porque te va’ a enchular, mami, no se puede

Con solo enviarle un mensaje hago que conmigo se quede