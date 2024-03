Paura del buio è una canzone di Mr Rain tratta dal suo album di inediti “Pianeta di Miller“. Il brano, scritto e prodotto dallo stesso Mr Rain, fa parte del quinto disco della sua carriera a distanza di quasi due anni da Fragile. L’artista con all’attivo 18 dischi di platino e 6 dischi d’oro è reduce dalla sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo con il brano ‘Due altalene’, apripista del nuovo disco, scritto e interamente prodotto da Mr Rain. A segui potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato di “Paura del buio”.

Cliccando qui potete vedere il visual art di “Paura del buio”.

Ecco il testo di “Paura del buio” di Mr Rain dall’album “Pianeta di Miller”.

Da piccolo sognavo origami di carta

Ma poi è andato tutto in fumo

Pensavo che anche il cuore fosse un’arma

E non volevo usarla con nessuno

Salivo sopra il tetto prima che arrivasse l’alba

Guardavo il cielo da vicino come un astronauta

Avevo gli occhi già pieni di rabbia

Pensavo di cambiare il mondo e adesso è il mondo che mi cambia

Portami via, lontano da me

Anche se non c’è nessuno

Ci sono io insieme a te

Non ho più paura del buio

Anche se non ho niente

Non pioverà per sempre

Andiamo via, ti porto con me

Non ho più paura del buio

Non ho più paura del buio

Da piccolo anche i mostri sembravano

Da piccolo anche i mostri sembravano veri

E adesso sono loro a darmi aiuto

Tutti i problemi erano grandi come grattacieli

La musica è sempre stata il mio scudo

Quante notti passate in macchina, fuori dai radar

Prendendo mille strade tranne la strada di casa

La vita è strana, prima ti cura e poi ti spara

Forse è cosi che si impara

Stai con me, dimmi che era solo un brutto sogno

Io sarò qui con te ogni volta che ne avrai bisogno

Portami via, lontano da me

Anche se non c’è nessuno

Ci sono io insieme a te

Non ho più paura del buio

Anche se non ho niente

Non pioverà per sempre

Andiamo via, ti porto con me

Ho fatto milioni di passi per arrivare da te

E provo a dimenticarti, però sei ancora con me

Vorrei tornare indietro ma

Non mi ricordo più come si fa

Portami via, lontano da me

Anche se non c’è nessuno

Ci sono io insieme a te

Non ho più paura del buio

Portami via, lontano da me

Ci sono io insieme a te

Non ho più paura del buio

Anche se non ho niente

Non pioverà per sempre

Andiamo via, ti porto con me