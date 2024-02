Pochi giorni dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con “Due altalene”, il 1° marzo uscirà Pianeta di Miller, il nuovo album di Mr Rain– L’apripista del disco, il quinto della sua carriera, sarà proprio il brano che MR.RAIN canterà sul palco dell’Ariston a partire dal 6 febbraio, durante la prima serata. È già disponibile il preorder cliccando su questo link.

Il cantautore ha festeggiato lo scorso 18 novembre con un grande concerto al Mediolanum Forum di Assago completamente sold out, la fine del Supereroi tour, prodotto da Colorsound, che ha registrato ovunque il tutto esaurito con 33 date e oltre 100mila biglietti venduti. MR RAIN tornerà live con due grandi eventi a novembre 2024: il 26 novembre al Palazzo dello Sport a Roma e 30 novembre al Mediolanum Forum di Assago.

Lo scorso anno è stato per lui un anno di grandissimi successi e certificazioni con il brano Supereroi: il podio a Sanremo, 5 volte platino, terza canzone più venduta del 2023 con più di 300milioni tra stream e views, ai vertici delle classifiche di SPOTIFY (#2 Italia #5 Svizzera – #75 classifica globale), APPLE MUSIC (#2 Italia – #3 Svizzera – #4 Malta – #50 Lussemburgo – #81 Slovenia) e SHAZAM, su TIKTOK brano più popolare e brano di Sanremo 2023 più suonato, e ancora brano più trasmesso dalle radio italiane e il video ha superato i 52 milioni di views. In Spagna il brano SUPEREROI è attualmente uno dei pezzi più trasmessi dalle radio spagnole.

Il titolo potrebbe aver preso ispirazione dal film Interstellar. Nella pellicola vengono presentati alcuni pianeti, tra questi proprio quello di Miller, un pianeta oceanico con enormi maremoti e senza terraferma, dove Doyle muore annegato e, a causa dell’enorme onda anomala, Amelia e Cooper sono costretti ad attendere che l’acqua defluisca dai motori.

Ecco come Mr Rain ha parlato di Due Altalene durante la conferenza stampa di presentazione del brano:

Tutto nasce da Supereroi stessa che è un pezzo scritto per raccontare un periodo duro che ho vissuto, per usare la musica per darmi forza e non sentirmi più solo. Mi ha arricchito molto. La vita mi è cambiata dopo questo brano, mi sono arrivate lettere, video, è stata una cosa magica. I fan, quando mi incontrano, mi chiedono la foto ma alcuni mi hanno raccontato come Supereroi possa averli aiutato. A me interessa questo, sapere di essere utile a qualcuno. Ho trovato nella musica il modo di comunicare con le persone intorno a me. “Due altalene” è l’eredità di “Supereroi”. Non l’ho scritta pensando a Sanremo, l’ho riscritta almeno dieci volte.