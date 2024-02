Mr Rain torna al Festival di Sanremo 2024 dopo il grande successo di “Supereroi” del 2023, con il brano “Due altalene“, un pezzo intenso che racconta la storia di genitori che hanno perso due figli. Un dramma raccontato con tatto, sensibilità ed emotività. Inoltre, nella serata di venerdì 9 febbraio dedicata alle cover, si esibirà nel brano ‘Mary’ dei Gemelli Diversi a più di 20 anni di distanza dalla pubblicazione, con gli stessi autori e accompagnati dalla coreografia della Squadra Nazionale di Ginnastica Ritmica, le ‘Farfalle Azzurre’ vincitrici del bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Ecco, a seguire, alcune curiosità su Mr. Rain. Il cantante è alto 1.90 e vive a Milano. Il suo vero nome è Mattia Balardi, è nato il 19 Novembre 1991 sotto il segno dello Scorpione a Desenzano del Garda (Brescia).

Ha scelto di chiamarsi Mr Rain perché, come più volte raccontato, riesce a scrivere canzoni solamente quando piove.

Mr Rain è fidanzato con Juliana Ghidini e sono una coppia da oltre 6 anni. Più volte il cantante ha sottolineato quanto lei, insieme alla famiglia, siano stati un punto fermo, un pilastro nei suoi momenti più difficili, incluso quella della depressione, come raccontato al Corriere della Sera:

Ho passato 2 anni in cui facevo fatica a dormire, non parlavo con nessuno – ha detto ancora al Corsera -: era come mi fossi chiuso in una bolla. Ho iniziato un percorso di terapia, ho avuto il supporto della mia famiglia e soprattutto della mia ragazza, con cui ora convivo da 6 anni. Solo adesso riesco a spiegare quello che provo, a non sentirmi più solo. E’ lei l’angelo che mi ha salvato

Mr Rain ha festeggiato lo scorso 18 novembre con un grande concerto al Mediolanum Forum di Assago completamente sold out, la fine del Supereroi Tour, prodotto da Solorsound, e un anno di grandissimi successi e certificazioni con il brano SUPEREROI: il podio a Sanremo, 5 volte platino, terza canzone più venduta del 2023 con più di 300milioni tra stream e views, ai vertici delle classifiche di SPOTIFY (#2 Italia #5 Svizzera – #75 classifica globale), APPLE MUSIC (#2 Italia – #3 Svizzera – #4 Malta – #50 Lussemburgo – #81 Slovenia) e SHAZAM, su TIKTOK brano più popolare e brano di Sanremo 2023 più suonato, e ancora brano più trasmesso dalle radio italiane e il video ha superato i 52 milioni di views.