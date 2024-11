E’ in radio da venerdì 15 novembre “Morire per te” (in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe), il nuovo singolo di Mida.

Il nuovo singolo giunge a conclusione di un anno ricco di trionfi e soddisfazioni per Mida. Con un impatto dirompente sul panorama musicale italiano, l’artista continua a conquistare il cuore di milioni di ascoltatori e ad aggiudicarsi importanti riconoscimenti che ne confermano il talento e la crescente popolarità. Il brano “Rossofuoco”, diventato una vera e propria hit, ha ottenuto la certificazione di Doppio Disco di Platino e il prestigioso “Premio Spotify”, ad oggi conta oltre 49 milioni di stream. A questo si aggiunge poi il Disco di Platino di “BACIO DI GIUDA”, brano di AVA a cui MIDA ha collaborato insieme a VillaBanks.

“Morire x te” andrà ad aggiungersi ai brani che Mida porterà sul palco in occasione del suo “IL SOLE DENTRO CLUB TOUR 2024”, che l’artista intraprenderà tra poche settimane. Gli appuntamenti sono previsti per martedì 3 dicembre ai Magazzini Generali di Milano, sabato 7 dicembre al Duel di Napoli e domenica 8 dicembre al Largo Venue di Roma. Le date di Milano e Roma hanno già registrato il sold out.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “MORIRE PER TE” DI MIDA.

Il testo di Morire per te

Ecco il testo di “Morire per te” di Mida.

Ci hanno provato in tutti i modi

A dirci cosa fare, a farci fuori

Da quando piangevo nei corridoi

Che non so dirti è la fine, è la fine, alla fine

Arrivi sempre sul più bello, come si dice

Doveva piovere l’inferno, due goccioline

Cadono dalle tue nuvole

Sembra sempre la fine alla fine Balliamo sotto questa luna

E anche se un po’ mi fa paura Io sono pazzo di te

Sono pazzo, ma non sono mai stato meglio

Sono pazzo di te

Perché sbaglio, ma è tutto, ma è tutto perfetto

Questa notte

Fa-fammi vedere

Fa-fammi godere ma

Fammi il piacere

Fa-fammi morire per te

Giusto il tempo di un’ultima canzone, baby L’ultima canzone please

Prima del silenzio

Non lo chiederemo il bis

Forse è pure meglio

Pare ne ho, ma imparerò

A farne un arte sennò no no

Non può piovere per sempre, così si dice

Va scritto sulle sigarette “L’amore uccide”

Io cado dalle tue nuvole

Sembra sempre la fine, è la fine alla fine-eh Io sono pazzo di te

Sono pazzo, ma non sono mai stato meglio

Sono pazzo di te

Perché sbaglio, ma è tutto, ma è tutto perfetto

Questa notte

Fa-fammi vedere

Fa-fammi godere ma

Fammi il piacere

Fa-fammi morire per te

Giusto il tempo di un’ultima canzone Ancora una

Anche se un po’ mi fa paura Per stanotte

Fa-fammi vedere

Fa-fammi godere, ma

Fammi il piacere

Fa-fammi morire per te

Giusto il tempo di un’ultima canzone Sono pazzo di te

Sono pazzo, ma non sono mai stato meglio

Morire per te

Giusto il tempo di un’ultima canzone

Il significato della canzone Morire per te

“Morire x te” è un pezzo nato spontaneamente, di getto, che crea connessioni tra le persone, da cantare a squarciagola con tutta l’energia che si ha in corpo. Un brano che ti abbraccia e che nasce dall’esigenza di comunicare la potenza di un sentimento che ti scava dentro e ti svuota, in cui si arriva metaforicamente anche a morire, per cui non ci si risparmia e a cui si è disposti a dare tutto ciò che si è. Con questo singolo Mida costruisce un ponte tra la musica fatta finora e quella futura, aprendo la strada a una nuova fase della sua carriera musicale.

Questo pezzo racconta la passione travolgente e quasi ossessiva dell’amore, vissuto tra contraddizioni e intensità emotiva. L’autore riflette su come la relazione sembri sempre sull’orlo della rottura: “Sembra sempre la fine, è la fine alla fine”, ma allo stesso tempo trova forza e bellezza in quel caos. La figura dell’amata è descritta come un punto centrale, un equilibrio precario tra gioia e dolore, tanto da farlo dichiarare: “Sono pazzo di te, sono pazzo, ma non sono mai stato meglio”.

La relazione è caratterizzata da momenti intensi e da una consapevolezza che, nonostante gli errori, ogni istante è perfetto: “Perché sbaglio, ma è tutto, ma è tutto perfetto”. Il desiderio di vivere appieno questo amore si manifesta anche nell’invito a godere della notte e delle emozioni fino all’ultimo respiro: “Fa-fammi morire per te, giusto il tempo di un’ultima canzone”.

C’è anche un sottile richiamo alla fragilità e alla paura che l’amore porta con sé, come nella metafora delle nuvole e della pioggia: “Non può piovere per sempre, così si dice. Va scritto sulle sigarette ‘L’amore uccide’”. Alla fine, l’autore accetta questa dualità, tra l’amore che consuma e la gioia che ne deriva, e decide di abbandonarsi completamente all’esperienza, chiedendo un ultimo momento di pura intensità prima del silenzio.