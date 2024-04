Mi sono innamorato di te è il brano di Michele Bravi che accompagna l’uscita del suo disco “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi”. La canzone è un inedito, non è da confondere con l’omonimo brano di Luigi Tenco, scritto da Alessio Buongiorno, Domenico Cambereri e lo stesso Michele Bravi. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Clicca qui per ascoltare “Mi sono innamorato di te” su YouTube.

Ecco il testo della canzone di Michele Bravi, “Mi sono innamorato di te”.

La prima volta non è stata quando ti ho incontrato

che fingevi di leggere un classico

un po’ annoiato con il vino sul tavolo

con l’esperienza distaccata di un mistico

nemmeno quando mi parlavi del tempo,

mi hai chiesto se anch’io avessi un fratello

Mi ha raccontato il tuo lavoro, a che ora ti svegli

E poi scherzando che volevi dei figli

La prima volta non è stata quella

Non riusciresti proprio a indovinarla

Mi sono innamorato di te quando eri triste

quando la grana dei difetti era evidente

Quando la prima volta a letto tu mi hai detto

“Restare con te nudo mi spaventa”

Era lì che ho amato tutto quanto il tuo dolore

Scusa se mi sono messo a ridere

Ma ero già felice nel sapere che mi sono innamorato di te

quando eri triste

La prima volta è quando hai organizzato tu un viaggio

Siamo finiti senza valigie in mezzo alla strada

Un’altra volta è quando sbagli i congiuntivi

E sei dannatamente buffo a rimanerci male

e non mi cambia niente se non ti ricordi di dare l’acqua alle piante

E resti sempre in disparte

E che mi piace da impazzire ogni tua imperfezione

Mi piace troppo il tuo sapore

Mi sono innamorato di te quando eri triste

quando la grana dei difetti era evidente

Quando la prima volta a letto tu mi hai detto

“Restare con te nudo mi spaventa”

E’ lì che ho amato tutto quanto il tuo dolore

Scusa se mi sono messo a ridere

Ma ero già felice nel sapere che mi sono innamorato di te

quando eri triste

Mi hai raccontato della tua famiglia

Che non controlli mai la rabbia

Ti ho visto piangere in modo violento

Ma forse è per questo che…

Mi sono innamorato di te quando eri triste

quando la grana dei difetti era evidente

Quando la prima volta a letto tu mi hai detto

“Restare con te nudo mi spaventa”

E’ lì che ho amato tutto quanto il tuo dolore

Scusa se mi sono messo a ridere

Ma ero già felice nel sapere che mi sono innamorato di te

quando eri triste