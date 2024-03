E non finisce mica il cielo è la canzone scritta da Ivano Fossati e inizialmente pensata per Mina. A inciderla, invece, fu Mia Martini e proprio con questo brano partecipò per la prima volta Festival di Sanremo, nel 1982. Ottenne il Premio Della Critica che vide la luce proprio quell’anno per la prima volta e per premiare l’intensità e il valore del pezzo. Qui sotto potete ascoltarla, insieme a testo e significato.

Il testo della canzone “E non finisce mica il cielo” cantata da Mia Martini.

E non finisce mica il cielo

Anche se manchi tu

Sarà dolore o è sempre cielo

Fin dove vedo

Chissà se avrò paura

O il senso della voglia di te

Se avrò una faccia pallida e sicura

Non ci sarà chi rida di me

Se cercherò qualcuno

Per ritornare in me

Qualcuno che sorrida un po’ sicuro

Che sappia già da sé

Che non finisce mica il cielo

E s’è la verità

Possa restare in questo cielo

Finché ce la farà

Se avrò una faccia

Pallida e sicura, sicura

Non ci sarà chi rida di me

Perché io avrò qualcuno

Perché aspettando te

Potrei scoprirmi ancora sulla strada

Per ritornare a me

Per ritornare in me

Per ritornare in me