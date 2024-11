Prodotto da RAMONMIX & The Ironix, Menina de Vermelho è un brano inciso da MC Menor JP, RAMONMIX e The Ironix che ha scalato le classifiche delle canzoni più ascoltate in streaming e diventata virale negli ultimi giorni.

Qui sotto potete ascoltare il pezzo, leggere testo, traduzione in italiano e significato.

Ecco il testo di Menina de Vermelho.

Quem é essa menina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ver Ela que mexeu com o menorzão vilão Folga de Camaro, tem grife mais cara, robô nem se fala, me apaixonou Woah, mas calma aí, não tô pra relação Forte, forte pros parça’ bigode, trote é o que elas quer dar Chama a morena pro abate, ela é o destaque pro baile todo reparar Morena do cabelo liso, não sou envolvido Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar

Ecco la traduzione in italiano di Menina de Vermelho.

Chi è quella ragazza in rosso?

È passata con la sua “robô” (auto di lusso), tutti hanno voluto vederla.

È lei che ha colpito il ragazzo più giovane e ribelle.

Gira in Camaro, indossa i brand più costosi, e la sua auto nemmeno si discute, mi ha fatto innamorare.

Woah, ma aspetta, non sono per le relazioni.

Forte, forte per i miei amici “bigode” (un termine per gli amici più fidati), e “trote” (un trucco o scherzo) è ciò che vogliono fare.

Chiama la mora per “l’abate” (cioè portarla via come una preda), lei è la star, tutto il ballo deve notarla.

Mora dai capelli lisci, non sono coinvolto,

Sono qui solo per farmi conoscere e poi portarti via.

Nel giro con la “cavallo” (auto di lusso), cabrio, so che lo vuoi.

Io stesso, che sto facendo “rumore” (letteralmente, creando atmosfera).

La macchina sfreccia per le strade, guarda, tutti saranno impressionati

Quando vedranno la ragazza guidare, “robô” in azione, e la gente si chiederà chi sia.

