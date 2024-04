Discoteche abbandonate è il nuovo singolo di Max Pezzali e prodotto da Michele Canova. Così il cantante, via Instagram, ha parlato del nuovo pezzo:

Dagli anni Sessanta del ventesimo secolo al primo decennio del ventunesimo, le discoteche, eredi delle antiche balere, erano il luogo in cui tutti potevano essere ciò che desideravano, almeno per poche ore.

Buttafuori e buttadentro, baristi e DJ, cubiste e drag queen, playboy e strafighe, ballerini e statue, etero e queer.

Al centro c’era la pista: palcoscenico e ring, spazio comune in cui tutte le differenze si annullavano.

Oggi gran parte di quel mondo non esiste più: di lui restano rovine erose dal tempo e l’eco di voci, risate, pianti, sogni e speranze di generazioni di giovani che hanno avuto la fortuna di viverlo.