Il Circo Max, il concerto di Max Pezzali al Circo Massimo a Roma che si è svolto il 2 settembre scorso, sarà trasmesso giovedì 7 settembre 2023 in prima serata su Canale 5. Indiscusso protagonista della stagione live italiana 2022/2023 con un doppio appuntamento allo stadio San Siro e oltre 30 date interamente Sold Out nei Palazzetti – si è esibito per la prima volta nel luogo più maestoso ed emblematico per un musicista, in una giornata memorabile che ha consacrato il sodalizio di Max con la città eterna.

Il concerto evento, con oltre 56 mila biglietti venduti, è l’occasione di riascoltarle, alternate ad altri successi firmati da grandi artisti del panorama musicale italiano e amici di Max, che partecipano all’evento rendendolo ancora più unico. Tra gli attesissimi ospiti, anche lo special set Deejay Time: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso portano in consolle dal vivo l’incredibile, poderoso e indelebile show che ha fatto la storia della musica dance.

Per l’occasione il Circo Massimo si è trasformato in una vera e propria festa richiamando gli elementi dell’immaginario circense. Con tanto di tendone adornato da una rete di led old school – che proiettano immagini dell’intramontabile videogame anni ’80 “PacMan” – tre maxischermi (due laterali e uno centrale) un corpo di ballo composto da 10 ballerini e un vintage van che teletrasporta gli ospiti dell’evento nel mondo di Max, l’intero impianto scenografico immerge lo spettatore nell’atmosfera urbana colorata e impattante tipica del racconto dell’Italia rappresentata da Max nelle sue canzoni.

Max Pezzali al Circo Massimo a Roma, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta del concerto di Max Pezzali al Circo Massimo a Roma, in onda giovedì 7 settembre 2023 su Canale 5.

​​1. Hanno ucciso l’uomo ragno

2. S’inkazza

3. Rotta per casa di dio (riccardo – ptn)

4. Giovani wannabe (riccardo – ptn)

5. La regola dell’amico (dargen d’amico)

6. Dove si balla (dargen d’amico)

7. Come deve andare

8. L’universo tranne noi

9. Ti sento vivere

10. Lo strano percorso

11. Sempre noi (articolo 31)

12. Domani smetto (articolo 31)

13. Sei un mito

14. La regina del celebrita’

15. La lunga estate caldissima

16. Bella vera / musica leggerissima / nella notte

(colapescedimartino + deejay t)

17. Intro + gli anni (lazza)

18. Cenere (lazza)

19. Nessun rimpianto

20. Una canzone d’amore

21. Come mai

22. Medley (nient’altro che noi / eccoti / io ci sarò / se tornerai)

23. Quello che capita

24. Il grande incubo

25. La dura legge del gol (gazzelle)

26. Destri (gazzelle)

27. L’ultimo bicchiere

28. Non me la menare / te la tiri / 6 uno sfigato

29. Nord sud ovest est / tieni il tempo (paola e chiara)

30. Con un deca

31. Grazie mille