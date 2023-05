Max Pezzali si esibirà stasera, 5 maggio 2023, a Catania, al Palacatania, con una nuova tappa del suo tour Max 30 #HitsOnly, un grande successo di pubblico e di prezzi venduti. L’occasione imperdibile per chi vuole ascoltare i più grandi successi degli 883 e del cantante solista, impegnato in un live che strizza l’occhio ai pezzi evergreen della sua carriera, per un karaoke comune tra artista e fan. Qui sotto, a seguire, tutte le informazioni sui biglietti disponibili e la scaletta del concerto.

Max Pezzali a Catania, la scaletta del concerto

Il concerto inizierà alle 21.

Sei un mito

Lo strano percorso

Rotta x casa di Dio

Come deve andare

L’universo tranne noi

La regina del celebrità

Ti sento vivere

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Weekend / S’inkazza / Jolly Blue

La regola dell’amico

Bella vera

Nella notte

Nessun rimpianto

Gli anni

Una canzone d’amore / Come mai

Sempre noi

Nient’altro che noi

Eccoti

Io ci sarò

Se tornerai

Il mondo insieme a te

Quello che capita

Sei fantastica

La dura legge del gol

Il grande incubo

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca

Max Pezzali a Catania, info biglietti 5 maggio 2023

Non sono più disponibili biglietti per la data del 5 maggio 2023 a Catania. Il concerto di Max Pezzali è sold out.

Due date a Catania per il cantautore che ha girato l’Italia per mesi con il tour. Ecco, a seguire, tutte le date che lo hanno composto:

Lunedì 20 marzo 2023 | TORINO @ Pala Alpitour SOLD OUT

Lunedì 21 marzo 2023 | TORINO @ Pala Alpitour SOLD OUT

Giovedì 23 marzo 2023 | BRESCIA @ Brixia Forum SOLD OUT

Sabato 25 marzo 2023 | PADOVA @ Arena Spettacoli – Padova Fiera

(Padiglione 7) NUOVA DATA

Martedì 28 marzo 2023 | BOLOGNA @ Unipol Arena NUOVA DATA

Mercoledì 29 marzo 2023 | BOLOGNA @ Unipol Arena SOLD OUT

Venerdì 31 marzo 2023 | FIRENZE @ Mandela Forum SOLD OUT

Sabato 01 aprile 2023 | FIRENZE @ Mandela Forum NUOVA DATA

Giovedì 06 aprile 2023 | Eboli (SA) @ Palasele NUOVA DATA

Venerdì 07 aprile 2023 | Eboli (SA) @ Palasele SOLD OUT

Lunedì 17 aprile 2023 | MILANO @ Mediolanum Forum SOLD OUT

Martedì 18 aprile 2023 | MILANO @ Mediolanum Forum SOLD OUT

Giovedì 20 aprile 2023 | MILANO @ Mediolanum Forum SOLD OUT

Venerdì 21 aprile 2023 | MILANO @ Mediolanum Forum SOLD OUT

Domenica 23 aprile 2023 | TORINO @ Pala Alpitour NUOVA DATA

Mercoledì 26 aprile 2023 | LIVORNO @ Modigliani Forum NUOVA DATA

Venerdì 28 aprile 2023 | MILANO @ Mediolanum Forum NUOVA DATA

Venerdì 05 maggio 2023 | CATANIA @ PalaCatania NUOVA DATA

Martedì 09 maggio 2023 | BARI @ Pala Florio NUOVA DATA

Venerdì 12 maggio 2023 | ANCONA @ Pala Prometeo NUOVA DATA