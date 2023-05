Max Pezzali continua il suo tour “greatest hits” con i più grandi successi della sua carriera come leader degli 883 e come artista solista. Stasera, 9 maggio 2023, il cantante sarà in concerto a Bari, al Palaflorio, assicurando al pubblico un best of dei suoi brani più amati, da “Come mai” passando per “Nessun rimpianto” fino a “L’universo tranne noi” e “Eccoti”. Qui sotto potete leggere la scaletta delle canzoni eseguite dal vivo e le informazioni sui biglietti disponibili.

La scaletta del concerto di Max Pezzali a Bari, 9 maggio 2023

Sei un mito

Lo strano percorso

Rotta x casa di Dio

Come deve andare

L’universo tranne noi

La regina del celebrità

Ti sento vivere

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Weekend / S’inkazza / Jolly Blue

La regola dell’amico

Bella vera

Nella notte

Nessun rimpianto

Gli anni

Una canzone d’amore / Come mai

Sempre noi

Nient’altro che noi

Eccoti

Io ci sarò

Se tornerai

Il mondo insieme a te

Quello che capita

Sei fantastica

La dura legge del gol

Il grande incubo

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca

Max Pezzali, Bari, biglietti 9 maggio 2023,

Non sono più disponibili biglietti per la data a Bari di martedì 9 maggio 2023. Il concerto di Max Pezzali è sold out.

Queste, a seguire, le ultime date in programma:

Martedì 9 maggio 2023 | BARI @ Pala Florio

Mercoledì 10 maggio 2023 | BARI @ Pala Florio

Venerdì 12 maggio 2023 | ANCONA @ Pala Prometeo

Sabato 13 maggio 2023 | ANCONA @ Pala Prometeo

Sabato 2 settembre 2023 | ROMA @ Circo Massimo

Palaflorio, Bari, come arrivare in auto e in i mezzi

Ecco le indicazioni su come arrivare al Palaflorio di Bari.

In autobus bisogna prendere le Linee 2 – 9 – 10 – 14 – 25

In aereo Dall’Aereoporto “Karol Wojtila” è possibile raggiungere il centro di Bari con la Linea 16 del servizio Trasporto Pubblico Locale.

In auto, invece, in direzione sud sulla SS16, prendere l’uscita 14B per entrare in Via Caldarola verso Bari e dopo circa 1,0 Km svoltare a sinistra in via Giuseppe Prezzolini.