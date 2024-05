Matteo Paolillo ha annunciato l’uscita del nuovo singolo, “Non ho voglia“, disponibile dal 31 maggio 2024 in download digitale e streaming. Annunciato negli scorsi giorni sui propri profili social, il brano anticipa l’arrivo della calda stagione con un’esplosione di suoni estivi, ritmo ed emozioni. Di ritorno da un viaggio verso mete lontane, in cui gli impegni e la frenesia della routine sono ormai distanti chilometri, Matteo Paolillo descrive l’estate come una bolla temporale.

Il significato della canzone Non ho voglia

Dopo la pubblicazione lo scorso aprile dell’Ep “Edo – Ultimo Atto” con cui ha salutato il personaggio da lui interpretato nella serie tv di successo “Mare Fuori”, con la collaborazione di altri artisti, da LDA a Raiz e Guè, il giovane artista in “NON HO VOGLIA” ci racconta della magica stagione in cui si conoscono nuove persone, che magari non rivedremo più, dove si condividono esperienze che rimarranno dentro di noi, il ricordo di un amore estivo. Ma, insieme alla malinconia, la voglia di ballare e di fare rumore.

Chi è Matteo Paolillo

Matteo Paolillo nasce a Salerno nel 1995. Inizia a recitare da giovanissimo, a 13 anni, in una piccola compagnia salernitana. A 18 anni si trasferisce a Roma dove prosegue gli studi prima al conservatorio teatrale di Gianni Diotajuti, poi si diploma nel 2019 al Centro Sperimentale di Cinematografia. Il suo debutto in tv avviene nel 2016. Oltre alla recitazione si avvicina al mondo della musica e in particolare al rap. Nel 2020 è su Rai 2 nella serie “Mare Fuori” con la regia di Carmine Elia e lavora al suo primo EP da solista, “Edo”, approfondendo il mondo del personaggio da lui interpretato nella serie.

Sempre nel 2020 è in tv con “Vivi e Lascia Vivere” di Pappi Corsicato e al cinema con “Famosa” di Alessandra Mortelliti. È lui a cantare la sigla e diversi brani colonna sonora della serie evento “Mare Fuori”, tra cui “’O mar for” doppio Platino. Il 24 febbraio 2023 ha pubblicato il singolo “Origami all’alba” certificato Tre volte Platino. Il 19 maggio 2023 è uscito il suo primo album “Come te” e a novembre e dicembre è stato in tour.