Gli sbandati hanno perso è una canzone di Marracash tratta dal suo ultimo album “E’ finita la pace”, uscito il 13 dicembre 2024. Del brano, il cantante ha dichiarato, ospite a 105 Mi casa:

È il primo pezzo dell’album che ho scritto. Sono partito da lì, in effetti è un inizio strano. È un pezzo un po’ generazionale, forse per i più adulti, a partire dal titolo, perché la parola “sbandati” è una parola della mia generazione. Io ho perso questo titolo da Il grande Lebowski in una scena topica. Il mio gol qui era fare un singolo radiofonico che però non fosse un pezzo d’amore, lo dico anche rispetto al mio pregresso, è difficilissimo mandare dei pezzi in radio che abbiano dei temi sociali, la scommessa a ‘sto giro era quella”

Ecco il testo di “Gli sbandati hanno perso” di Marracash.

Il cielo brucia certe sere

Impulsi svuotano le chiese

Chi dice in giro che sta bene, ma

Soltanto non lo fa vedere

Chi si ubriaca di lavoro

Chi torna e prende un altro volo

Chi è prigioniero del suo ruolo

Vuole essere nuovo di nuovo

Chi è dentro in una coppia a vita e poi

Invece fa la doppia vita

Chi tira avanti e somatizza

Eroi a cui star soli terrorizza

Chi è un po’ che ormai non si innamora

Chi lo voleva e ora lo odia

Chi fa i reati dopo scuola, sì

Per essere almeno qualcosa

Chissà come andrà, solo a me sembra che

Tutti quelli che conosco in fondo sono fuori di testa?

Come se una guerra l’abbiamo già persa

Come in un Grand Prix

Non ci fermiamo mai, mai, mai, mai

A chi chiederà: “Come va?” digli che

Avevamo solamente il sogno di una vita diversa

Tanto noi la pace l’abbiamo già persa

Ci piace così

Tutti pieni di guai, guai, guai, guai

C’è chi non vive senza un leader

Chi non è capace di obbedire

E c’è chi vuole avere un dio

Chi invece lo vuole maledire

Chi la fa grossa ed emigra

C’è chi si imbosca, eremita

Chi ha calpestato una mina

Chi cucirà la ferita

Chi crede nei governi

Chi invoca i manganelli

Chi crede nelle merci e il denaro

Chi ha troppa melanina

Chi è troppo meloniano

Chi mette tutti i soldi nel naso

Chi ha perso qualche pezzo del puzzle

Farmaci per l’anima, Lexotan, Tavor

Il fuoco che hai appiccato si è placato

Pure criticare è criticato

Chissà come andrà, solo a me sembra che

Tutti quelli che conosco in fondo sono fuori di testa?

Come se una guerra l’abbiamo già persa

Come in un Grand Prix

Non ci fermiamo mai, mai, mai, mai

A chi chiederà: “Come va?” digli che

Avevamo solamente il sogno di una vita diversa

Tanto noi la pace l’abbiamo già persa

Ci piace così

Tutti pieni di guai, guai, guai, guai

E vedi quelle facce in centro

Farsi andare bene questo e quello

E i giovani ribelli adesso

Fanno danze attorno a un fuoco spento

Come una foglia nel vento

Qual è la soglia che accetto?

Dov’è la voglia di un tempo?

Fra’, gli sbandati hanno perso

Chissà come andrà, solo a me sembra che

Tutti quelli che conosco in fondo sono fuori di testa?

Sparano in città come fossimo in Texas

Siamo ancora qui

Non ci fermiamo mai, mai, mai, mai

A chi chiederà: “Come va?” digli che

Avevamo solamente il sogno di una vita diversa

Tanto noi la pace l’abbiamo già persa

Ci piace così

Tutti pieni di guai, guai, guai, guai

Guai