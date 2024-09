Allora ciao è il nuovo singolo di Marco Masini che anticipa il nuovo progetto discografico “10 AMORI” (Momy Records, Concerto / BMG), in uscita solo in vinile e in cd il 4 ottobre e prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini.

Il videoclip, diretto e montato da Emiliano Bechi Gabrielli, è prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e nasce da un’idea di Marco Masini, Antonio Iammarino e Stefano Salvati. Le immagini sono ricordi al confine tra realtà e sogno che descrivono un amore che poteva essere e non è stato, la consapevolezza dei propri errori e la certezza di aver sprecato qualcosa di prezioso.

Il video del brano esce all’indomani del 60° compleanno di Marco, che ha deciso di condividere con il suo pubblico questo importante traguardo con un evento esclusivo che si terrà sabato 21 settembre al Teatro di Fiesole (Firenze), andato sold out in meno di 24 ore.

“10 AMORI” è un album importante che esce a 7 anni di distanza dall’ultimo progetto in studio. Un lavoro che, come preannunciato già dal titolo parla di amore in senso universale, di tutti gli amori di una vita, di tutti quegli amori che rimangono appiccicati addosso per sempre, dando la certezza dell’esistenza di un legame tra il passato e il presente e creando la speranza di un domani in cui credere.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “ALLORA CIAO” DI MARCO MASINI.

Il testo di Allora ciao

C’era un libro aperto sopra le lenzuola

E le linee di un disegno appena cominciato

E un profumo buono come quando il pane è pronto

Ma tu aspetti ancora un po’

Con la voglia della nostra pelle nuova

E la luce che cambiava il buio che scendeva

Era il nostro patto “Fammi vivere per sempre, non ti ucciderò” Ma “Per sempre” è un concetto che sfugge

Che passa dalla bocca, evapora

Vedi che “per sempre” è soltanto un inganno

Ma te ne accorgi solamente da qui E tu eri

Un sеmplice pensiero chе sapevo complicare

Ci credi

Che ti volevo solo assomigliare ma provavo a cambiarti?

Solo che poi non ti ho staccato mai dall’anima

Vorrei solo toccare le tue mani

Ma ora non posso più, non posso più

Ora non posso più Mi dicevi con la voce trasparente

“Quando arriva, te ne accorgi senza fare niente

Ma se non è amore, tu proteggilo lo stesso

Non lasciarlo andare via” Ma “proteggere” è un verbo imperfetto

Se non sai da che cosa, se non sai da chi

E ora dentro la testa, il cemento

Di questo giorno uguale ad altri cento E tu eri

Potente e silenziosa come musica dagli occhi

Mi credi

Che ti volevo solo meritare ma fingevo di odiarti?

Solo che poi non ti ho staccato mai dall’anima

Vorrei solo toccare le tue mani

Ma ora non posso più, non posso E c’è un ricordo che mi uccide, mi credi?

Il sole sul tuo viso in quel momento che ridevi e piangevi

E mentre io mi innamoravo di un’immagine

Tu mi guardavi e avevi già capito che

Che non vivevi più

Che non potevi più

Che non volevi più

Che non volevi più E poi

Hai lasciato le mie mani con le mani

E scegliendo le parole hai detto “Allora ciao”

Allora ciao

Il significato della canzone Allora ciao

La canzone “Allora ciao” di Marco Masini è un brano che esplora temi profondi legati all’amore, alla separazione e alla consapevolezza della fine di una relazione. La narrazione è malinconica e riflette su un passato segnato da ricordi intensi e dolorosi.

Il protagonista descrive momenti vissuti con una persona amata, ricordando dettagli intimi e simbolici, come un libro aperto, il profumo del pane e la luce che cambiava l’atmosfera, tutti segni di un amore che sembrava eterno. Il concetto di “per sempre”, tuttavia, viene svelato come un’illusione: una promessa che non può essere mantenuta, evaporando nel tempo.

C’è un contrasto tra il desiderio di proteggere questo amore e la sua inevitabile disintegrazione. Anche se il protagonista ammette di aver voluto cambiare l’altra persona, non riesce mai a staccarla dalla propria anima. Le mani, simbolo del contatto e della vicinanza, non possono più essere toccate, rappresentando l’impossibilità di tornare indietro.

Il ricordo di un momento specifico, in cui l’amata sorrideva e piangeva contemporaneamente, diventa particolarmente doloroso. In quel frangente, il protagonista si innamora di un’immagine, mentre la donna ha già compreso che non può più vivere quella relazione, segnando la fine con le parole “Allora ciao”.

La canzone è un addio, dolce e amaro, che racconta la complessità delle emozioni legate a un amore perduto e la difficoltà di lasciar andare qualcuno che ha segnato profondamente la propria esistenza.