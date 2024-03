Personale e il duetto tra Mahmood e Geolier, presente nella versione fisica del disco “Nel letto degli altri” e in streaming a partire dall’8 marzo 2024. Il featuring è stato tra gli argomenti più chiacchierati, nelle scorse ore sui social, dividendo i fan tra gli entusiasti e quelli più critici, che avrebbero sperato in una collaborazione con Elodie. A seguire potete ascoltare il pezzo, insieme al significato e testo.

Qui il visual video di “Personale” brano di Mahmood con Geolier.

Il testo della canzone “Personale” di Mahmood e Geolier dall’album “Nel letto degli altri”.

Baby, lo vedi sulla mia faccia

Tutto ciò che non dico, per non darti fastidio

Lasciami un pace per cinque minuti

Alla gara di solitudine, sarei già sopra il podio

Mi si gela il cuore

Quando dici goodbye per davvero

Stiamo su due linee

Che non si incontrano perché non mi chiedi: “come stai?”

Mai, sai che non mi vedrai

Su una Maserati white non è niente di personale

Ma, ma, ma, ma, mai, preferisco l’hype

Per un cuore oversize tu, troppo personale oramai

Tu nun tiene mai nu segreto

Perché si ‘o tiene nun ‘o mantiеne

Ij t’aspettasse millе minute

Però si fosse cuntento aroppe che t’hê vestuto

E tu stai ballanno ‘rinto ‘o club

Però tutti quant’ stanno guardanno

Qua nisciuno balla, stanno ferme

Tutt quant’, pure ‘e femmene

Nun ci trase ‘rinto ‘o ciel

Se viene tu cu’ tutte ‘e personalità che tieni

Ti piace ‘o Lamborghini, vuoi nu Bugatti

Nun ti piace Gucci sul LV

Pe’ me si ‘o fuoco ‘e vote chiù friddo ‘e l’inferno

Oppure niente e simme chesto

Ma, ma, ma, ma, mai, sai che non mi vedrai

Su una Maserati white non è niente di personale

Ma, ma, ma, ma, mai, preferisco l’hype

Per un cuore oversize tu, troppo personale oramai

Nun me può vere’ mai ca

Io te vengo a cerca’ non è niente di personale

Ma, ma, ma, ma, mai, preferisco l’hype

Ij vivo ‘na vita oversize troppo personale oramai