L’ultima poesia è il brano di Geolier con il featuring di Ultimo, disponibile dal 22 marzo 2024. Si tratta della prima collaborazione tra i due artisti, impegnati nei prossimi mesi con i loro tour negli Stadi (separatamente ma chissà che in qualche data non ci siano incursioni reciproche proprio per questo brano). Il brano è prodotto da Takagi & Ketra. Qui sotto potete ascoltare il pezzo, leggere testo e significato della canzone.

Cliccando qui potete vedere il visuale video di “L’ultima poesia”.

E io ti ho scritto l’ultima poesia perché Pensavo che così non ti scordavi me, ma io scordavo te È una finta verità che mi brucia ma guarisce il cuore

Nn’criscimmo maje pecché criscimmo troppo ampresso ‘O male è sempe ‘o stesso, però tu ‘o guarde diverso Simmo jute ô manicomio cchiù ‘e na vota Nun vide che è fernuta? Na canzone senza note E non pazziammo cchiù i’ e te, e non m’hê ditto cchiù pecché Te ne si juta luntana ‘a me, i’ luntano ‘a te Nun voglio stà pe nu juorno ‘e cchiù Ca alla fine non è overo che nuje murimmo Nuje ce sceglimmo a chi purtà cu nuje ‘int’a n’ata vita Facimmo ammore, ma è na guerra o c’assumiglia Te cunuscevo prima ‘e te cunuscere pe finta

Quando tu sola te ne vaje, tu sola te ne tuorne Nun t’annasconnere che ’o ssaje, t’arragge e nun t’adduorme Na vita nn’è abbastanza pe te conoscere in fondo Visto ca tu nun permiette maje a nisciuno d”o fà Essere nuje è difficile pecché sapimmo si ce vene ditta na bucia oppure na verità Na notte ca nun schiara e ‘sti penziere se ne fujeno N’abbraccio brucia ‘e mmane, staje lontano o te n’hê fuje da me E certi vote no, nun è accussì difficile A stà ‘nzieme a te equivale a vivere e a m’accidere

Quando tu sola te ne vai, tu sola ritorni

Non nasconderti che lo sai, ti abbraccio e non ti addormenti

Una vita non è abbastanza per conoscere te fino in fondo

Visto che tu non permetti mai a nessuno di farlo

Essere noi è difficile perché sappiamo se ci viene detta una bugia oppure una verità

Una notte che non schiarisce e questi pensieri se ne vanno

Un abbraccio brucia le mani, stai lontano o ti sei allontanato da me

E certe volte no, non è così difficile

Stare insieme a te equivale a vivere e a uccidermi

Ti innamori perché non vuoi stare da sola

Ma sei sola anche se sei con me

Come vuoi che ti voglia bene

Se ogni abbraccio è una catena all’anima?

Cancella tutte le cose, il mondo non esiste, ma tu esisti ancora

E ti ho scritto l’ultima poesia

Ti innamori perché non vuoi stare con me

Non cresciamo mai perché cresciamo troppo vicini

Il male è sempre lo stesso, ma tu lo guardi diverso

Siamo andati nel manicomio più di una volta

Non vedi che è finita? Una canzone senza note

E non impazziamo più io e te, e non ci diciamo più perché

Tu sei lontana da me, io lontano da te

Non voglio stare per un giorno di più

Perché alla fine non è vero che noi moriamo

Noi scegliamo con chi portare noi in un’altra vita

Facciamo l’amore, ma è una guerra o ci assomiglia

Ti conoscevo prima di conoscerti per finta

Ma non importa, no, non è così difficile

Stare insieme a te equivale a vivere e a uccidermi

Ti innamori perché non vuoi stare da sola

Ma sei sola anche se sei con me

Come vuoi che ti voglia bene

Se ogni abbraccio è una catena all’anima

Cancella tutte le cose, il mondo non esiste, ma tu esisti ancora

E io ti ho scritto l’ultima poesia perché

Pensavo che così non ti scordavi me, ma io scordavo te

È una falsa verità che brucia ma guarisce il cuore

Ti innamori perché non vuoi stare da sola

Ma sei sola anche se sei con me

Come vuoi che ti voglia bene

Se ogni abbraccio è una catena all’anima

Cancella tutte le cose, il mondo non esiste, ma tu esisti ancora

E ti ho scritto l’ultima poesia

Ti innamori perché non vuoi stare con me