Sempre/Jamais è una canzone di Mahmood con il featuring di Angèle. Lei è è un’autrice, compositrice e interprete belga nata il 3 dicembre 1995 a Uccle, Belgio. La cantante è la figlia del musicista Marka e dell’attrice Laurence Bibot. Anche suo fratello, Roméo Elvis, ha una carriera artistica come rapper. Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere traduzione, testo e significato.

Qui potete ascoltare il brano “Sempre/Jamais” di Mahmood e Angèle.

Il testo della canzone “Sempre/Jamais” di Mahmood e Angèle.

Se revoir à deux comme des amis

Sempre

Regarder ailleurs pour que j’oublie

Jamais

Riabbracciarti sarà come bere miele

Volerei fino in Qatar sfiorando il mare

Per trovare te

Stavo sognando di stare altrove

Nella mia mantella di Rick Owens

Stringendomi a te

Mi piaceva quando avevo su la tua collana

Stare con te sul jet ski era meglio del Nirvana

Tu ci pensi mai?

Senza me come stai?

Se muori di sete fai di me la tua fontana

Se revoir à deux comme des amis

Sempre

Regarder ailleurs pour que j’oublie

Jamais

Anche se è illegale, pensami

Sempre

Finché non ci prende la police

Jamais

J’ai le cœur en morceaux c’est ma faute on dirait

Pas difficile à avoir mais difficile à garder

Barrières levées, garde baissée, hier tu m’voulais et d’un baiser

Tu me dis que tu me veux pourquoi tu t’laisses pas aller?

J’ai adoré toutes les fois ou l’on s’est regardés

J’aimais quand sur mes doigts l’arôme de ton corps me restait

Et si l’on essayait?

Est-ce que tu m’en voudrais?

Comment te dire adieu quand nos deux cœurs restent rivés

Se revoir à deux comme des amis

Sempre

Regarder ailleurs pour que j’oublie

Jamais

Anche se è illegale pensami

Sempre

Finché non ci prende la police

Jamais

Jamais

Finché non ci prende la police (Ah)

Sempre

Finché non ci prende

Se revoir à deux comme des amis

Sempre

Regarder ailleurs pour que j’oublie

Jamais

Anche se è illegale pensami

Sempre

Finché non ci prende la police

Jamais

Mi piaceva quando avevo su la tua collana

J’aimais quand sur mes doigts l’arôme de ton corps me restait

Anche se è illegale pensami

Sempre

Finché non ci prende la police

Jamais

Sempre

Sempre

Sempre, sempre, sempre

Se revoir à deux comme des amis

Sempre