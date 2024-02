Prodotta da Drast & Golden Years, Nei letti degli altri è una canzone di Mahmood presente nel suo ultimo disco omonimo, disponibile dal 16 febbraio 2024. Il brano vede il testo di Alessandro Mahmoud, musica di Alessandro Mahmoud, Marco De Cesaris e Pietro Paroletti.

Qui sotto potete ascoltare il pezzo, leggere testo e significato della quarta traccia dell’album.

Potete ascoltare canzone “Nei letti degli altri” di Mahmood anche su YouTube.

Il testo di Nei letti degli altri

Ci ho rimesso un po’ di tempo per capire che

L’ostacolo più grande nelle relazioni sono io

C’era solo neve nei miei sogni, sai perché?

Tutto questo freddo è stato figlio dell’ultimo addio

Non voglio scappare

Dallo stare bene

Fancul0 l’onore

Dovevo sbronzarmi a Manchester capendo che

C’è una parte di me

Che non si è mai arresa

Lascerò la presa

Per non farci più male, male

Potremmo parlare anziché immaginarci

Nei letti degli altri pеr dimenticarci

Fa solo più male

Restiamo lontani pеr avvicinarci

Confesso, in un bagno sentimenti e sbagli

Fa solo più male

Scusa se non mi ricordo mai il tuo compleanno

Per la mia memoria di merda do la colpa all’erba

E da bambino che m’incanto guardando le lucciole

Diceva mia madre che ho la testa tra le nuvole

Stando bene solo mi sentivo un po’ colpevole

Ora leggo poco, ma in passato tra le pagine

Creavo del muri d’argento

Forse per difesa

Lascerò la presa

Per non farci più male, male

Potremmo parlare anziché immaginarci

Nei letti degli altri per dimenticarci

Fa solo più male

Restiamo lontani per avvicinarci

Confesso, in un bagno sentimenti e sbagli

Fa solo più male

Se cerchiamo di esser veri

Quelle dipendenze lasciate ieri tornano

Insegnami a cancellare gli sbagli

Perdonami se non sono Leopardi

Ci son lati di questo mio tormento che solo tu vedi

Già lo sai, in questo trip siamo i soli abitanti

Per non farci più male, male

Potremmo parlare anziché immaginarci

Nei letti degli altri per dimenticarci

Fa solo più male

Il significato della canzone Nei letti degli altri

Il brano, molto personale, racconta apertamente le difficoltà di lasciarsi andare e di innamorarsi nelle relazioni. E arriva alla consapevolezza che l’ostacolo maggio è proprio lui:

Tutto scaturisce probabilmente dalla fine dell’ultima relazione. Immaginare l’altra persona “nei letti degli altri” è qualcosa che fa male e provoca dolore:

