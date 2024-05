Bruce Wayne è un brano di Madman con il featuring di Thasup tratto dall’album “Lonewolf“, disponibile dal 31 maggio 2024. Immagini scure, crude, di impatto, sono quelle che MadMan ci mostra, un ritorno allo stato brado, una fusione totale con la materia, tra fango e acqua cristallina, pace e guerra, metafora di un costante scontro interiore. Un percorso di riscoperta e ricerca della solitudine, per riuscire a stare finalmente bene con se stessi, come un licantropo nel plenilunio che accetta la sua vera natura.

Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato.

Scrollo questa tipa, penso che mi fa comodo (Eh) Mi sembra pulita, se no, beh, disapprovo, bro (Nah) Nella vita non ho tempo per queste promo hoes (Ah) Seguo il protocol (Seh), vedo red flag, le defollowo (Ah) Christian Bale sul microfono (Ah) Batman, Bruce Wayne, oro nero, Qatar, Kuwait Crystal Lake, sei già morto, bro (Seh) Scappa, too late (Eh), non c’è salma, Saddam Hussein (Uh) Sigma male, io le ignoro, bro (Eh), tu vuoi fare Tristan Tate, non sei buono, bro (Eh) Tratto questa bitch da re e poi kiss kiss, rap hedonistic, lecco big tits tipo Romolo (Uh) Entro in hit list, sì, di nuovo (Seh), big fish, ti divoro qui (Seh) Solo tipo Misfits (Misfits), in fissa per le slim fit bitches (Bitches) Uso dick pics tipo friskies (Friskies)

(Ah, yeah, yeah, yeah)

Ho le pare nella tasca, okay

Oppure un g di maria

Sono scuro, tutto black, Bruce Wayne (Brr)

Se guardo te, penso: “No way” (No)

Dentro questa trappola ho perso un po’ i miei (Oh)

Un po’ i fake (Oh), Mary Jane (Yeah)

Dammi la forza di mandare a fanculo quella gente

Che ti fa dimenticare chi sei

Non è un game, non è un game

Testa alta e spegni la play

Non somigli un minimo ai miei

Giuro, non sei States, fai quello USA

Sì, giravo con la lean nel BAPE

Faccio un take, sembro Wayne

Oh my God, giuro, con ‘sta cup

Sembra che vedo tutto quanto in delay (Ah, ah)

Non me ne fotte del gossipar (Nah, nah)

Qua nella trappola go sippar (Ahahah)

No che non voglio troppi fra’ (Nah, nah)

Se no, di sicuro, c’è un Giuda

Sembri sicuro, non giurar (Nah)

Stanne sicuro, ti puoi fidar

Volevo solo una troia ma (Ahahah)

Lei si voleva sistemar

Sbaglio troppe volte ma non ci ritorno, brother

Non voglio avere a che fare con le bullshit

No, non torno back come con le ex

Vado solo next, tornare è per le pussy

Mi hanno tolto l’anima, cannibal

Calibra, qual è la qualità per farti male, uh shit

Da bambino volevo uscir

E c’avevo già attorno le pulci

[Ritornello: thasup]

Bruce Wayne, Batman (Ehi), entro co’ una tipa sopra l’altra (Ehi)

Con la vasellina come un cutman (Okay)

La sua pussy calda come il magma

Vuole congelarmi il conto in banca (No way)

Passpartout, con il mio rap ho fatto il cash e non ti passa più

Io non lo leggo il tuo commento, non mi cambia il mood (Nah)

E non ti temo, sei uno scemo, non sei Ra’s Al Ghul (Nah)

Ho quattro grammi nella felpa (Seh), puzziamo d’erba (Seh)

Sembriamo tipo Patty e Selma, vedi la nebbia (Seh)

Passo con lei che sembra Kendall, talmente fregna

Che c’hai la sindrome di Stendhal (Ahahah)

Bella, sì, ci incastriamo tipo Tetris davanti a Netflix (Uh)

Lei si bagna i leggins, è una bad bitch

Sono sbronzo, Begbie (Ehi), lei mi viene addosso, rugby (Ehi)

Sa che sono il boss di ‘sta rap shit (M)