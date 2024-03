Dall’8 marzo 2024 in digitale e in rotazione radiofonica c’è “Ruggine“, il nuovo singolo di Mace con Chiello e Coez che anticipa l’uscita dell’atteso album Maya, disponibile da venerdì 5 aprile nei formati CD, 2LP colorato e autografato e in digitale su tutte le piattaforme di streaming per Island Records / Universal Music Italia. La produzione di “Ruggine” si ispira alle atmosfere della New Wave britannica degli anni ‘80. Nella traccia sono i contrasti a definirne l’essenza: tra l’impatto aggressivo della sezione ritmica e la sospensione di synth e chitarre sognanti, tra la spensieratezza della melodia e il testo lacerante degli ospiti Chiello e Coez.

Qui potete vedere il video ufficiale di “Ruggine” di Chiello feat. Coez e Chiello.

Ecco il testo di Ruggine, brano di Mace feat. Chiello e Coez.

Come potrei rimanere senza di te

È passata un’ora e già mi vorrei distruggere, distruggere

Se non mi usi più, sarò ruggine

Come potrei rimanere senza di te

È passata un’ora e già mi vorrei distruggere, distruggere

Se non mi usi più, sarò ruggine

Lo stesso filo che ci lega a volte ci annega

A volte è un filo, a volte è una catena

Tu non ridi mai di me ma con me

Ma com’è che te ne vai via stasera?

Ad ogni porta che socchiudi ho le dita dentro

Balliamo lento, l’impianto è spento

Siamo nessuno per qualcuno, però non ne vale la pena

Ho fatto un giro giù all’inferno e non mi sembra vero

Ma sono ritornato intero o almeno credo

Come potrei rimanere senza di te

È passata un’ora e mi vorrei già distruggere, distruggere

Se non mi usi più, sarò ruggine

Come potrei rimanere senza di te

È passata un’ora e già mi vorrei distruggere, distruggere

Se non mi usi più, sarò ruggine

Era lo scorso inverno ed io volevo già sbocciare

Piccoli tagli sulle tue gambe per darmi una lezione

So che no, non ti ho nemmeno chiesto più scusa, scusa

Senza te non saprei come fare, mi vorrei distruggere

Ho fatto un giro giù all’inferno e non mi sembra vero

Sono ritornato intero o almeno credo

Amore, se è amore, quando se ne va, va dove?

Ragione, hai ragione

Quando chiudi, come fai, ma come?

Come potrei rimanere senza di te

È passata un’ora e mi vorrei già distruggere, distruggere

Se non mi usi più, sarò ruggine

Come potrei rimanere senza di te

È passata un’ora e mi vorrei già distruggere, distruggere

Se non mi usi più, sarò ruggine

Ruggine