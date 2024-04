Sono passati 16 anni dalla loro ultima collaborazione ed è disponibile da venerdì 26 aprile, su tutte le piattaforme digitali, Roma, il nuovo singolo di Luis Fonsi, artista latino affermato a livello internazionale, con la partecipazione dell’artista italiana più premiata nel mondo, Laura Pausini.

L’uscita del brano era stata annunciata sul palcoscenico del Kaseya Center dopo che i due artisti, legati da un’amicizia storica e speciale, hanno cantato “Inolvidable”, uno dei più grandi successi di Laura Pausini, di fronte a 12mila spettatori riuniti per il concerto di Miami del Laura Pausini World Tour 2023/2024. La notizia non si è fermata a Miami, perché il video della loro esibizione è diventato virale in pochissime ore.

Roma è un’intensa ballad scritta da Fonsi, dove la complicità e l’unione di due delle voci più belle e riconosciute dal mondo latino e internazionali sono palpabili. Ecco le parole di Lui Fonsi nel parlare del duetto con la collega:

“Grazie Fonsi mio. La nostra amicizia è come la tua voce, unica, grande e indimenticabile” è stata la risposta di Laura Pausini.

Qui sotto potete leggere traduzione, testo e significato di “Roma” di Luis Fonsi e Laura Pausini.

Ecco il testo di “Roma” di Luis Fonsi e Laura Pausini.

Oh, por favor De repente me vuelvo ladrona (Ladrona, eh) Robaste un beso en Roma Pero esta vez no fue por error No fue por error Te juro que no fue por error Róbame otra vez por favor

Así que dame un pedazo de cielo Solamente dame un poquito de amor De repente me vuelvo ladrona Te robo un beso en Roma No me importa si fue un error Me enamoré solo una vez en la vida Por volver a verte doy gracias a Dios De repente, volviste, ladrona, robaste un beso en Roma Esta vez no fue por error Róbame otra vez, por favor

Ecco la traduzione in italiano di “Roma” di Luis Fonsi e Laura Pausini.

Eh, sì

Oh-oh, oh-oh

Un’estate del 2002, un tavolo per due

Solo la luna piena ci guardava

L’orologio segna le 3, non gira mai all’indietro

Ma il tempo si sta esaurendo e si vive una volta sola

All’improvviso ho capito che l’amore è così

Non importa il momento, né dà spiegazioni

Quando i cuori si uniscono

Quindi dammi un pezzo di cielo

Dammene solo un po’ d’amore

All’improvviso divento una ladra

Ti rubo un bacio a Roma

Non importa se è stato un errore

Mi sono innamorata solo una volta nella vita

Ringrazio Dio per averti di nuovo incontrato

All’improvviso, sei tornato, ladra, hai rubato un bacio a Roma

E questa volta non è stato per errore

Rubamelo di nuovo, per favore

Di nuovo sono tornata in quel caffè dell’amore che non è stato

Di quelli che dicono che la fede non si perde mai

Ancora sento la tua voce, torno e penso a noi due

In mezzo alla strada, guardandoci

Baciandoci, amandoci

L’amore torna a volte senza spiegazioni

A unire i cuori

Quindi dammi un pezzo di cielo

Dammene solo un po’ d’amore

All’improvviso divento una ladra

Ti rubo un bacio a Roma

Non importa se è stato un errore

Mi sono innamorata solo una volta nella vita

Ringrazio Dio per averti di nuovo incontrato

All’improvviso, sei tornato, ladra, hai rubato un bacio a Roma

Questa volta non è stato per errore

Rubamelo di nuovo, per favore

Oh, per favore

All’improvviso divento una ladra (Ladra, eh)

Hai rubato un bacio a Roma

Ma questa volta non è stato per errore

Non è stato per errore

Ti giuro che non è stato per errore

Rubamelo di nuovo, per favore