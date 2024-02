Come è profondo il mare è il singolo che dà il titolo al settimo album di Lucio Dalla. In questo album per la prima volta l’artista firma sia musica che parole degli otto brani contenuti. Questo album apre di fatto una nuova stagione per Dalla, che si affranca dalla scrittura del poeta Roberto Roversi. Come è profondo il mare è un brano pubblicato nel 1977, che riflette l’Italia di quel tempo e le lenti con le quali Lucio Dalla è in grado di leggerla.

Il testo di Come è profondo il mare

A seguire il testo di Come è profondo il mare:

Siamo noi, siamo in tanti

Ci nascondiamo di notte

Per paura degli automobilisti, dei linotipisti

Siamo i gatti neri, siamo pessimisti

Siamo i cattivi pensieri

E non abbiamo da mangiare

Com’è profondo il mare

Com’è profondo il mare Babbo, che eri un gran cacciatore

Di quaglie e di fagiani

Caccia via queste mosche

Che non mi fanno dormire

Che mi fanno arrabbiare

Com’è profondo il mare

Com’è profondo il mare È inutile, non c’è più lavoro

Non c’è più decoro

Dio o chi per lui

Sta cercando di dividerci

Di farci del male, di farci annegare

Com’è profondo il mare

Com’è profondo il mare Con la forza di un ricatto

L’uomo diventò qualcuno

Resuscitò anche i morti, spalancò prigioni

Bloccò sei treni con relativi vagoni

Innalzò per un attimo il povero

A un ruolo difficile da mantenere

Poi lo lasciò cadere, a piangere e a urlare

Solo in mezzo al mare

Com’è profondo il mare Poi da solo l’urlo diventò un tamburo

E il povero come un lampo nel cielo sicuro

Cominciò una guerra per conquistare

Quello scherzo di terra

Che il suo grande cuore doveva coltivare

Com’è profondo il mare

Com’è profondo il mare Ma la terra gli fu portata via

Compresa quella rimasta addosso

Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso

Non ricordo bene

Poi una storia di catene, bastonate

E chirurgia sperimentale

Com’è profondo il mare

Com’è profondo il mare Intanto un mistico, forse un’aviatore

Inventò la commozione

Che rimise d’accordo tutti

I belli con i brutti

Con qualche danno per i brutti

Che si videro consegnare

Un pezzo di specchio

Così da potersi guardare

Com’è profondo il mare

Com’è profondo il mare Frattanto i pesci

Dai quali discendiamo tutti

Assistettero curiosi

Al dramma collettivo di questo mondo

Che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo

E cominciarono a pensare

Nel loro grande mare

Com’è profondo il mare

Nel loro grande mare

Com’è profondo il mare È chiaro che il pensiero dà fastidio

Anche se chi pensa è muto come un pesce

Anzi un pesce

E come pesce è difficile da bloccare

Perché lo protegge il mare

Com’è profondo il mare Certo, chi comanda

Non è disposto a fare distinzioni poetiche

Il pensiero come l’oceano

Non lo puoi bloccare

Non lo puoi recintare Così stanno bruciando il mare

Così stanno uccidendo il mare

Così stanno umiliando il mare

Così stanno piegando il mare

Il significato della canzone Come è profondo il mare

Con questo testo Lucio Dalla affronta una riflessione esistenziale non semplice e scontata da cogliere. Si parte della consapevolezza di una trascendentalità che supera l’uomo evocata dal mare, specchio di una profondità non intellegibile. A questo mare profondo si contrappone, infatti, l’uomo nelle sue espressioni più elementari.

“Dio o chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare” constata malinconico il cantautore. Dalla ha la percezione, come i pesci del mare, di essere di fronte “al dramma collettivo di questo mondo”. A dare fastidio, dunque, è anche il solo pensiero, che non diventa parola. Se chi ha il potere vorrebbe ostacolarlo, ciò non può avvenire perché il pensiero è “come l’oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare”.

La consapevolezza, che è una sola (“com’è profondo il male”), viene così assimilata nel finale: “Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare”. Un testo che, a distanza di quasi cinquant’anni, ancora scuote ed interroga ogni singola coscienza, di fronte a ciò che l’umano può compiere dinnanzi alla grandezza in cui si trova e che talvolta perde di vista nell’agire di ogni giorno.