Lisa (delle Blackpink) e Rosalía si sono unite per un nuovo singolo intitolato “New Woman“, pubblicato sotto l’etichetta di Lisa LLoud Co. con RCA Records. Scritta insieme dalla cantante svedese Tove Lo e prodotta dai creatori preferiti di Ariana Grande, Max Martin e Ilya, “New Woman” è arrivata accompagnata anche da un video ufficiale (che potete vedere cliccando qui).

Ecco il testo di “New Woman” di Lisa e Rosalía.

Here I go

Bangin’ it, bangin’ it, wanna crack these walls

Bangin’ it, bangin’ it,

wanna echo through the halls

Pullin’ up, fresh face, brand new día

Uh, Lalisa ROSALÍA

Soak up, all new

So I cut

I go, go to the root

Off to bloom, yeah

Purple into gold

Pain has come and gone again

Walked through that fire

I rediscover, ah-ah

Hit it when I serve

Bitch, you better swerve

Revving up my, uh-uh-uh-uh-aura

Focus on my mind

Taking my time

I’m a new woman, woman

Bitch, you better swerve

Revving up my uh-uh-uh-uh-aura

Focus on my mind

Taking my time

I’m a new woman, woman

Face, eyes, body go wild

You want this?

I’m a new woman, woman

Eyes, I’m all about mind

You want this?

I’m a new woman

(Uh, uh, mmh)

Por to’ lo quе soy, yo puedo frontear

No por lo que tеnga siempre me la dan

Y mi energía inmaculá’, bajo perfil

(Y tú ‘tás fuera)

Yo vivo pa’ cantar, no canto pa’ vivir

Nací pura, sí

Ni una era será un flop en mi porvenir

Puta, soy la ROSALÍA, solo sé servir

La noche estrellá’, así sea

Hasta la madrugada, que así sea

Purple into gold

Pain has come and gone again

Walked through that fire

[Ro/Li] I rediscover, ah-ah

Yo le meto duro, sale bien seguro

Acelero mi uh-uh-uh-uh-aura

Yo estoy enfocá’, no presiona na’

I’m a new woman, woman

Sale bien seguro

Acelero mi [Ro/Li] uh-uh-uh-uh-aura

Yo estoy enfocá’, no presiona na’

I’m a new woman, woman

Face, eyes, body go wild

You want this?

I’m a new woman, woman

Eyes, I’m all about mind

You want this?

I’m a new woman

Gimme that, gimme that Alpha, yuh

Gimme that bigger, the better, ugh

Feeding you the bloom growing out ma sleeve

Kissed from a rose, rose, what a, what a meal

Bad luck a sucker, gotta make you tougher

Tryna say you suffer

Oh, don’t blame your mother

Elevate, I liberate a new frontier

I’m a new woman