Novembre è una canzone di Liberato tratta dall’album “Liberato III” uscito il 1 gennaio 2025. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato del pezzo.

Ecco il testo di Novembre di Liberato.

Vaje, fuje mmo mmo (Fuje mmo mmo)

Ma nun saccio addò (Ma nun saccio addò)

E nun saccio why (E nun saccio why)

Mo me n’aggi”a í (Me n’aggi”a í)

Lost inside the rain (Lost inside the rain)

A novembre i’ e te (A novembre i’ e te)

Nun me sento assaje bbuono, nu poco accussì

Comme faccio ‘o ssaje, mo me ‘nserro e sto sulo i’

No, nun tengo genio ‘e parlà, p’ammore ‘e Dio

‘Mmiez’a tutt”e tarantelle d”e cumpagne mieje

Vaco abbasc’ô Messico o è tutto nu suonno?

I’ t”o ddico, brucio ‘o passaporto e po nun torno

Nun tenevo idеa ‘e comme ev”a jucà

Pеnzavo ca vincevo invece mo è fernuta ccà (Uoh)

Vaje, fuje mmo mmo (Fuje mmo mmo)

Ma nun saccio addò (Ma nun saccio addò)

E nun saccio why (E nun saccio why)

Mo me n’aggi”a í (Me n’aggi”a í)

Lost inside the rain (Lost inside the rain)

A novembre i’ e te (A novembre i’ e te)

Nun me sento assaje bbuono, nu poco accussì

Comme faccio ‘o ssaje, mo me ‘nserro e sto sulo i’

‘E diebbete c”a vocca so’ facile a ‘pparà

Na voce dint’ê chiocche ca me dice: “Fuje ‘a ccà”

È tossico si stongo male si tu nun ce staje

È tossico si canto ca nun magno e bevo assaje

Trase dint’â vita mia, i’ te voglio bbene assaje

Popo come ‘int’â canzone

Pronto, comme staje?

Just want to go (Just want to go)

Ma nun saccio addò (Ma nun saccio addò)

E nun saccio why (E nun saccio why)

Mo me n’aggi”a í (Me n’aggi”a í)

Lost inside the rain (Lost inside the rain)

A novembre i’ e te (Now, oh, now, oh)

Vaje

Just want to go, just want to go

I just want to go-go-go, just want to go

I just want to go, just want to go-go

I just want to go, just want to go-go

I just want to go, just want to go

I just want to go-go-go, just want to go

I just want to go, just want to go-go

I just want to go, just want to go-go

Vaje