Essa è una canzone di Liberato con il featuring di Maria Nazionale tratta dall’album “Liberato III”, disponibile dal 1 gennaio 2025. A seguire potete leggere il testo del brano, significato e traduzione del pezzo.

Ecco il testo di Essa di Liberato e Maria Nazionale.

Mo te conto comme sta chistu core mio

Aggio visto na guagliona ajere ‘mmiez’â via

Me pareva na modella, na fotografia

Na visione ‘e na galassia, no, nun può capí

Poco adoppo so’ turnato ‘bbascio casa mia

Cu na voce e lato ‘mpietto, basso, batteria

Chesta è n’ossessione ca nun vò ferní

Guagliù, chesta è ‘a cchiù bella ‘e tutta Napoli

Penzo sulo a essa

Sulamente a essa

I’ me suonno a essa

A uocchie apierte a essa

Tutt”e notte a essa

Penzo sulo a essa

Sulamente a essa

I’ me suonno a essa

A uocchie apierte a essa

Tutt”e notte a essa

È passata na semmana, stongo peggio ‘e primma

Aggio visto na guagliona ajere ‘mmiez’â via

Me pareva na modella, na fotografia

Na visione ‘e na galassia, no, nun può-può

Sono disperato, i’ me songo ‘nnammurato

So’ nu sciagurato, tengo ggià na fidanzata

So’ nu svergugnato, me so’ tutto cunsumato

So’ nu sventurato, ‘nnammurato e sfurtunato

Penzo sulo a essa

Sulamente a essa

I’ me suonno a essa

A uocchie apierte a essa

Tutt”e notte a essa

Penzo sulo a essa

Sulamente a essa

I’ me suonno a essa

A uocchie apierte a essa

Tutt”e notte a essa

Penzo sulo a essa

Sulamente a essa

I’ me suonno a essa

A uocchie apierte a essa

Tutt”e notte a essa

Penzo sulo a essa

Sulamente a essa

I’ me suonno a essa

A uocchie apierte a essa

Tutt”e notte a essa

Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on

I’ve been thinking about you, you know?

You know, yeah

Sono disperato, i’ me songo ‘nnammurato

So’ nu sciagurato, tengo ggià na fidanzata

So’ nu svergugnato, me so’ tutto cunsumato

So’ nu sventurato, ‘nnammurato e sfurtunato

Penzo sulo a essa

Sulamente a essa

I’ me suonno a essa

A uocchie apierte a essa

Tutt”e notte a essa

Penzo sulo a essa

Sulamente a essa

I’ me suonno a essa

A uocchie apierte a essa

Tutt”e notte a essa

Penzo sulo a essa

Sulamente a essa

I’ me suonno a essa

A uocchie apierte a essa

Tutt”e notte a essa

Penzo sulo a essa

Sulamente a essa

I’ me suonno a essa

A uocchie apierte a essa

Tutt”e notte a essa

Penzo sulo a essa