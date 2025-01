‘A ‘Mbasciata è una canzone di Liberato tratta dall’album “Liberato III“, il primo disco in uscita nel 2025. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione in italiano e significato.

Ecco il testo di ‘A ‘Mbasciata di Liberato.

Mo c”o dicimmo, scrive tu pecché ‘a saje Ma che ce dicimmo? Ca tu me piace cchiù assaje Ma comme aggi”a fà? Because I don’t understand Tabacco ed hashish ‘int’ê palm of my hand Ma che ce scrivimmo? Parla tu pecché ‘a saje Ma che ce dicimmo? Ca tu me piace cchiù assaje Ma comme aggi”a fà? I don’t understand Pecché ‘a verità è che stongo meglio cu’tté

Pazzianno c”o fuoco c’ammo scuttate ‘e mmane Stattenne n’appoco, ce penzammo dimane Aggi”a stà cchiù tranquillo ca po nun me passa Sta ascenno cu chillo, but she thinks about

Mo stammo tutt”e doje, già n’ammo parlato Nun so’ paranoie, è sulo na serenata ‘A cumpagna toja mo mo m’ha lassato Ve n’at”a í, but there’s no easy way out

Ecco la traduzione in italiano di ‘A ‘Mbasciata di Liberato.

Ora siamo entrambi qui, ne abbiamo già parlato

Non sono paranoie, è solo una serenata

La tua compagna poco fa mi ha lasciato

Te ne devi andare, ma non c’è una via d’uscita facile

Come glielo diciamo? Scrivi tu perché lo sai

Ma cosa ci diciamo? Che tu mi piaci ancora di più

Ma come faccio se sto meglio con le altre?

È passato un anno e come affrontiamo questa questione

È passato un anno e come affrontiamo questa questione

È passato un anno e come affrontiamo questa questione

È passato un anno e come affrontiamo questa questione

È passato un anno, è passato un anno

È passato un anno e come affrontiamo questa questione

Scherzando col fuoco, ci siamo bruciati le mani

Aspettiamo un attimo, ci pensiamo domani

Devo stare più tranquillo, perché poi non mi passa

Sta uscendo con quello, ma lei pensa ancora a…

A quando stava con me, scrivi tu perché lo sai

Ma cosa ci diciamo? Che tu mi piaci ancora di più

Ma come faccio se sto meglio con te?

È passato un anno e ora lo deve sapere

E poi ci apriamo e ci baciamo più forte

Ormai Napoli è regina, fino ad arrivare alla morte

Glielo faccio capire se stai parlando d’amore

Quando si chiude una porta, si apre sempre il portone

Quando si chiude una porta, si apre sempre il portone

Ora glielo diciamo, scrivi tu perché lo sai

Ma cosa ci diciamo? Che tu mi piaci ancora di più

Ma come faccio? Perché non capisco

Tabacco e hashish nel palmo della mia mano

Ma cosa scriviamo? Parla tu perché lo sai

Ma cosa ci diciamo? Che tu mi piaci ancora di più

Ma come faccio? Non capisco

Perché la verità è che sto meglio con te

È passato un anno e come affrontiamo questa questione

È passato un anno e come affrontiamo questa questione

È passato un anno e come affrontiamo questa questione

È passato un anno e come affrontiamo questa questione