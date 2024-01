Just Another Rainbow è una canzone di Liam Gallagher in collaborazione con John Squire. In passato, Squire è stato il chitarrista degli Stone Roses e successivamente ha fondato i Seahorses. Da allora ha pubblicato due album solisti. Nel 2007, Squire abbandonò la musica per dedicarsi completamente alla pittura. Tuttavia, in seguito è tornato alla musica quando gli Stone Roses si sono riformati nel 2011. Quando gli Stone Roses si sono sciolti per la seconda volta nel 2017, Squire è tornato ancora una volta alla pittura. Tuttavia, continua a suonare la chitarra occasionalmente, incluse apparizioni come ospite per due spettacoli con Liam Gallagher a Knebworth nel 2022, prima della decisione di pubblicare un disco in studio insieme, il cui primo singolo “Just Another Rainbow” è stato pubblicato il 5 gennaio 2024.

Clicca qui per il lyric video di Just another rainbow.

Qui sotto il testo della canzone Just another rainbow di Liam Gallagher in collaborazione con John Squire.

I, I might have known

This would be

Just another rainbow

I, I walk the Earth

I search the sky

Just another rainbow

No pot of gold

Waiting here for me

Just another rainbow

Hanging over me

Just another rainbow

Dripping on my tree

I’m out of control

Half of the hole

Just another rainbow

Paying the bills

Am I your windmill?

Red and orange, yellow and green

Blue, indigo, violet

We’ve crossed a line

Just another rainbow

Hanging over me

Just another rainbow

Dripping on my tree