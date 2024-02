“Hallelujah” è un brano del 1984 portato al successo da Leonard Cohen, contenuto nell’album “Various Positions”. Sebbene oggi il brano sia popolarissimo, al suo debutto non ottenne il consenso sperato dall’autore. Nel corso degli anni, però, “Hallelujah” è diventata una canzone classica, tanto da ottenere innumerevoli cover e da essere inserita in numerose serie tv e film.

Il testo di Hallelujah

A seguire il testo di Hallelujah:

Now I’ve heard there was a secret chord

That David played, and it pleased the Lord

But you dont really care for music, do you?

It goes like this, the fourth, the fifth

The minor falls, the major lifts

The baffled king composing Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Your faith was strong but you needed proof

You saw her bathing on the roof

Her beauty and the moonlight overthrew her

She tied you to a kitchen chair

She broke your throne, and she cut your hair

And from your lips she drew the Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Well, maybe there’s a God above

As for me all I’ve ever learned from love

Is how to shoot somebody who outdrew you

But it’s not a crime that you’re hear tonight

It’s not some pilgrim who claims to have seen the Light

No, it’s a cold and it’s a very broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Well people I’ve been here before

I know this room and I’ve walked this floor

You see I used to live alone before I knew ya

And I’ve seen your flag on the marble arch

But listen love, love is not some kind of victory march, no

It’s a cold and it’s a broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

There was a time you let me know

What’s really going on below

But now you never show it to me, do you?

And I remember when I moved in you

And the holy dove she was moving too

And every single breath we drew was Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Now I’ve done my best, I know it wasn’t much

I couldn’t feel, so I tried to touch

I’ve told the truth, I didnt come here to London just to fool you

And even though it all went wrong

I’ll stand right here before the Lord of song

With nothing, nothing on my tongue but Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah, la traduzione in italiano</h2

Ecco la traduzione in italiano della canzone:

Ora, ho saputo dell’esistenza di una melodia segreta

che Davide suonava e che compiaceva il Signore

ma tu non ti interessi veramente di musica, non è vero?

Funziona così: la quarta, la quinta

la minore aumentata, la maggiore diminuita.

Il re turbato compose un Alleluia

Alleluia

Alleluia

Alleluia

Alleluia

La tua fede era forte ma avevi bisogno di una prova

avevi visto lei mentre faceva il bagno sulla terrazza

la sua bellezza e la luce della luna ti avevano sopraffatto

e lei ti ha legato ad una sedia della cucina

ha infranto il tuo trono ed ha tagliato i tuoi capelli

e dalle tue labbra ha tirato fuori l’Alleluia

Alleluia

Alleluia

C’è stato un tempo nel quale mi hai lasciato capire

cosa accadeva veramente

ma ora non me lo mostri più, non è vero?

E mi ricordo quando mi muovevo dentro di te

e la sacra Colomba si muoveva anch’essa

e ogni nostro respiro (chiamava) un Alleluia

Alleluia

Alleluia

Forse sono già stato qui

conosco questa stanza, ho camminato su questo pavimento

vivevo qui da solo prima di conoscerti

ho visto la tua bandiera sull’arco di trionfo

l’amore non è una marcia trionfale

è qualcosa di freddo ed è come un Alleluia che si spezza

Alleluia

Alleluia

Forse c’è un Dio sopra di noi

e tutto quello che ho imparato dall’amore

è come far fuori qualcuno che ti ha superato

Non è un pianto quello che ascolti la notte

non è qualcuno che ha visto la luce

è qualcosa di freddo ed è come un Alleluia che si spezza

Alleluia

Alleluia

Tu dici che ho pronunciato il nome invano

io neanche lo conosco il Nome

ma se anche (lo conoscessi), cosa cambierebbe per te?

C’è una vampata di luce

in ogni parola

non importa quale hai ascoltato

l’inno sacro o quello spezzato

Alleluia

Alleluia

Ho fatto del mio meglio, non era molto

non potevo sentire, così ho tentato di toccare (con mano)

ho detto la verità, non volevo ingannarti

e se nonostante questo

tutto andasse male

arriverò davanti al Signore della Musica

con nient’altro nella mia voce che (questo) Alleluia

Alleluia

Alleluia

Alleluia

Alleluia

Alleluia

Il significato della canzone Hallelujah

Il brano, per cui Cohen ha scritto più di 80 strofe e che ha impiegato, su sua stessa ammissione, anni per concludere, è intriso di riferimenti biblici dell’Antico Testamento, a partire da Davide, suonatore di corde d’arpa che rimane affascinato da Betsabea, che però lo porta alla rovina, così come fece Dalila seducendo Sansone e tagliandogli poi i capelli che gli conferivano la proverbiale forza.

Ma il brano è ricco anche di riferimenti erotici e sentimentali, nonché in generale alla potenza della musica. Cohen, insomma, ha scritto in pezzo in cui ha voluto sottolineare con l’Alleluia possa provenire da qualsiasi parte e tempo, creando una sorta di preghiera moderna.