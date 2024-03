Ragazzo normale è una canzone di Leon Faun, rapper romano del 2001 che ha fatto il suo debutto nel 2015 caricando alcuni brani su YouTube. Due anni dopo è stato rilasciato il suo Ep di debutto, Endless (co-prodotto da Duffy e tha Supreme). Nel 2018 cambia nome, diventa Leon Faun e nel 2021 esce anche il suo primo disco, C’era una volta. A seguire potete ascoltare “Ragazzo normale” e leggere testo e significato della canzone.

Il nostro amore sarebbe durato un’altra vita

Dimmi che mi ami

C’era questo ragazzo, vita ordinaria

Girovagava per le strade ed era

Un bravo ragazzo che per la strada

Non cadeva nell’illegale

E poi vide una lei

Sentì tremar le gambe e quindi a tutti i costi

Voleva andar da lei

Che sparì a un tratto, ma la rivide nei sogni

Ma che nottataccia

Non si sentiva proprio all’altezza

Lui, poi, sai che figuraccia

Se le avesse detto almeno un “ciao”

Ma era un ragazzo normale

Un po’ goffo, un po’ strano a volte

Di una banalità così tale

Che lo rendeva speciale, forse

Si dannava la notte, le storie lo cullavano

Era più forte dell’arte, d’altronde

Ma era un ragazzo normale

Ma troppo tardi lui se ne accorse

Il nostro amore sarebbe durato un’altra vita

C’era (C’era) questa ragazza (Questa ragazza) che passeggiava (Che passeggiava)

Si avvicinò a lui con prudenza e lui (E lui)

Quanto arrossiva (Quanto arrossiva), botta di vita (Botta di vita)

Be-be, sentì un po’ sonnolenza

Ma che nottataccia

Non si sentiva proprio a suo agio

Lui, poi, sai che figuraccia

Svenne di colpo a tempo di un “ciao”

Ma era un ragazzo normale

Un po’ goffo, un po’ strano a volte

Di una banalità così tale

Che lo rendeva speciale, forse

Si dannava la notte, le storie lo cullavano

Era più forte dell’arte, d’altronde

Ma era un ragazzo normale

Ma troppo tardi lui se ne accorse

Ma che nottataccia

Vide una lama dentro di lui

E lei con quel sorriso in faccia

Che si allontanava piano in lui

Che era un ragazzo normale

Un po’ goffo, un po’ strano a volte

Di una banalità così tale

Che lo rendeva speciale, forse

Si dannava la notte, le storie lo cullavano

Era più forte dell’arte, d’altronde

Ma era un ragazzo normale

Ma troppo tardi lui se ne accorse

Il nostro amore sarebbe durato un’altra vita

Dimmi che mi ami