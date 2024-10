Heets è una canzone di Lele Blade con il featuring di Geolier tratta dall’album “Con i miei occhi”, disponibile dal 25 ottobre 2024. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione e significato del pezzo.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “HEETS” DI LELE BLADE E GEOLIER SU YOUTUBE

Il testo di Heets

Ecco il testo di “Heets” di Lele Blade e Geolier.

Yeh,yeh

T’agg pruat rinda vita mij com s fa ch’ e vizj

T’he fumat tutt cos e m’he jittat com faj cu l’heets

Mo stai buon e ji stong buon,ma o stamm facenn appost

Ca ogni post e ind ogni luog t’arricuord e me tt’e juorn Stai rirenn e aspiett ca coccorun t sta facenn e fot

P m fa vrè ca nun sient nient

Ma o faij appost,è tutt appost, o sacc A storia nostr c’ha cagnat,sacc ca stai mal

Peró nun o dice

O tiemp guarisc e ferit però a nostr riman na cicatrice

T’agg mis prim e tutt cos,prim e me p t vrè felice e mo

C’evitamm sul p nun c frì, c’odiamm com duj nemic ji e te

Com t faj a scurdá e chi simm stat?

So carut ind o vuot c’he lasciat ca

Chi pigl a strada giust e chi a sbagliat

C sim alluntanat senza c’aggirá T’agg pruat rinda vita mij com s fa ch’ e vizj

T’he fumat tutt cos e m’he jittat com faj cu l’heets

Mo stai buon e ji stong buon,ma o stamm facenn appost

Ca ogni post e ind ogni luog t’arricuord e me tt’e juorn

Stai rirenn e aspiett ca coccorun t sta facenn e fot

P m fa vrè ca nun sient nient, ma o faij appost

È tutt appost, o sacc Si t’uardav m parev quand uardav o sol e m’abbagliav

Si t vasav parev ca quas sul ji m stev accortellan

E meno mal ca t n si jut tu, da quand l’he fatt t’he distrutt

Ji ‘n so rimast ca, m riciv ca nun er abbastanz mang quand c pruav

E se invec m vas rind a vot chiu important ca n’avut e tu m’ittav

E se invec “Si brav sul rind e canzon” quind t n’agg scritt n’at

M ricist ca nun t so mai piaciut

Pienz mo ca scriv a n’at T’agg pruat rinda vita mij com s fa ch’ e vizj

T’he fumat tutt cos e m’he jittat com faj cu l’heets

Mo stai buon e ji stong buon,ma o stamm facenn appost

Ca ogni post e ind ogni luog t’arricuord e me tt’e juorn

Stai rirenn e aspiett ca coccorun t sta facenn e fot

P m fa vrè ca nun sient nient, ma o faij appost

È tutt appost, o sacc

Heets, la traduzione in italiano

Ecco la traduzione in italiano di “Heets” di Lele Blade e Geolier.

Yeh, yeh Ti ho portato nella mia vita, come si fa con i vizi

Hai fumato tutto e mi hai buttato via, come fai con le heets

Ora stai bene e io sto bene, ma lo stiamo facendo apposta

Perché in ogni posto e in ogni luogo ti ricordi di me tutti i giorni Stai ridendo e aspetti che qualcuno ti faccia delle foto

Per farmi vedere che non senti niente

Ma lo fai apposta, va tutto bene, lo so La nostra storia è cambiata, so che stai male

Però non lo dici

Il tempo guarisce le ferite, però la nostra rimane una cicatrice

Ti ho messo prima di tutto, prima di me, per vederti felice e ora

Ci evitiamo solo per non ferirci, ci odiamo come due nemici, io e te

Come fai a dimenticare cosa siamo stati?

Sono caduto nel vuoto che hai lasciato

Chi prende la strada giusta e chi quella sbagliata

Ci siamo allontanati senza un motivo Ti ho portato nella mia vita, come si fa con i vizi

Hai fumato tutto e mi hai buttato via, come fai con le heets

Ora stai bene e io sto bene, ma lo stiamo facendo apposta

Perché in ogni posto e in ogni luogo ti ricordi di me tutti i giorni

Stai ridendo e aspetti che qualcuno ti faccia delle foto

Per farmi vedere che non senti niente, ma lo fai apposta

Va tutto bene, lo so Quando ti guardavo mi sembrava di guardare il sole e accecarmi

Quando ti baciavo, sembrava quasi che fossi tu a pugnalarmi

E meno male che non sei andata via tu, da quando l’ho fatto ti sei distrutta

Io sono rimasto qui, mi dicevi che non ero abbastanza, anche quando ci provavo

E se invece mi baci, nel momento più importante che abbiamo avuto, e tu mi buttavi via

E se invece “Sei bravo solo nelle canzoni”, quindi te ne ho scritta un’altra

Mi dicevi che non ti sono mai piaciuto

Ora penso di scriverne un’altra Ti ho portato nella mia vita, come si fa con i vizi

Hai fumato tutto e mi hai buttato via, come fai con le heets

Ora stai bene e io sto bene, ma lo stiamo facendo apposta

Perché in ogni posto e in ogni luogo ti ricordi di me tutti i giorni

Stai ridendo e aspetti che qualcuno ti faccia delle foto

Per farmi vedere che non senti niente, ma lo fai apposta

Va tutto bene, lo so Il significato della canzone Heets

In questo pezzo, si riflette su una relazione passata e il vuoto emotivo che ha lasciato. La persona amata è descritta come un “vizio” di cui non riesce a liberarsi: l’ha portata nella sua vita come si fa con qualcosa di abituale e difficile da lasciar andare, e lei ha approfittato di lui, “Hai fumato tutto e mi hai buttato via, come fai con le heets” (le sigarette elettroniche). Questo suggerisce un legame intenso, ma dannoso, da cui entrambi sembrano uscire feriti.

L’autore prova a mostrarsi indifferente, e anche lei sembra fare lo stesso, “Ora stai bene e io sto bene, ma lo stiamo facendo apposta”, come a sottolineare che questo distacco è solo di facciata. Nonostante questo tentativo di apparire forti, entrambi continuano a ricordarsi l’uno dell’altra “in ogni posto e in ogni luogo ti ricordi di me tutti i giorni”.

Inoltre, emergono sentimenti contrastanti: da un lato l’autore ha dato tutto di sé per vederla felice, “Ti ho messo prima di tutto, prima di me”, dall’altro però ammette che ora sono diventati quasi “due nemici”. Riconosce che la storia d’amore è stata profonda ma ha lasciato segni permanenti, una cicatrice emotiva, difficile da ignorare.

Nel complesso, la canzone dipinge un quadro di una relazione intensa, piena di alti e bassi, che ha segnato entrambi i protagonisti e di cui non riescono a liberarsi, nonostante facciano finta di stare bene.