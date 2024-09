Protto da Drillionaire, Zeri in più (Locura) è il nuovo singolo di Lazza con il featuring di Laura Pausini, disponibile dal 13 settembre 2024.

Per vivere ore di pura locura e calarsi nell’immaginario del disco “Locura”, in uscita il 20 settembre, fino al 15 settembre i fan troveranno installata in Piazza XXV Aprile una teca in plexiglass interattiva contenente un toro metallico, riproduzione di quelli immortalati sulla cover del nuovo album, opera visiva ispirata alla serie grafica di Francisco Goya dedicata alla tauromachia. Attraverso l’impianto audio diffuso per tutta l’installazione, sarà inoltre possibile ascoltare ogni giorno, dalle ore 12:00 alle 22:00, un assaggio sonoro di LOCURA, anticipazione in versione strumentale del viaggio musicale che partirà ufficialmente il 20 settembre e che non mancherà di riservare ulteriori sorprese.

Ecco il testo della canzone “Zeri in più (Locura)”

Non lo ricordo più oramai se mi cercasti o ti cercai

Se mi incontrasti o ti incontrai, ma è destino

Il mio orologio fa le sei, è l’alba dei miei nuovi guai

Se te ne vai o se resti qui, che importa?

Col buio pesto tu mi accendi

E anche se spesso voglio averti, a volte no

Io lo detesto, ma non è altro che

Una locura-ura-ura

Una locura-ura-ura (Woah, woah, woah, woah, woah, woah, woah)

(Woah, woah, woah, woah, woah, woah)

Una lo- (Okay, Zzala)

Very nice, supercar da Miami Vice

Mentre sto puntando centomila al Crazy Time

Sulla base faccio tricks come Jedi Mind

Col destino scritto sulla fronte come Gemitaiz (Una locura)

Hai il ferro nel video e tolta la maschera (cura)

Resti una barzelletta, fra’, come le mie da Cattelan (cura)

Mi auguro sto trend presto passerà (cura)

Mettere me con te è come la Darsena con l’Arsenal (Pah-pow)

Spegnimi la luce come un blackout (Blackout)

Che mi sembra tutto fake come SmackDown (SmackDown)

C’è la fila nella hall al mio checkout (Checkout)

Solo topi in consolle come deadmau5

Pesce dentro paella alla valenciana

Poi amici come prima, Paola e Chiara (Ahah)

Se ascolto il tuo disco, è una tale piaga

Di’ scusa ai bambini alla Balenciaga

Guardami ora

Prega per me, se morirò sarà da icona

‘Sti zeri in più, problemi in più, è la mia locura

Il tempo passa in fretta sopra al mio Daytona

Però non cura (Una lo-)

Se mi davi per morto, uh, come mai ti ho sentito?

Fra’, stavo bene nel torto, uh, mai mi sono pentito

“Hai fatto il disco dell’anno”, uh, l’ho letto su quel sito

Io non ho paura a dirti, uh, che ti abbiano mentito, ah

Prima della Scala, no, è lo show di Jacopo

Prendimi una scala, devo appendere un platino

Io non sono questi con le crisi di panico

Tutti i forum pieni, pure prima dell’Ariston

E penso alle mie quote, ricordo quando ancora erano poche

‘Sti rapper sono giovani marmotte

Tu sei il capo di questo, lui il primo a fare quell’altro

E poi mi sembrate il mio disco: mezzo milly di copie

Perdonami, milady, ma tutti ’sti geni dove li vedi?

Io odio ’sta gente che non si eleva (No)

Quello di cui sei fan per farsi quella foto che ha in mano il cash

Saranno un paio di mesi che preleva (Brr)

Guardami ora

Prega per me, se morirò sarà da icona

‘Sti zeri in più, problemi in più, è la mia locura

Il tempo passa in fretta sopra al mio Daytona

Però non cura

Una locura

Ti fa impazzire, poi ti prende in giro

Se vuole, sa perfino toglierti il respiro

Ma col passar del tempo svanirà