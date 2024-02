Nel corso della finale della 74esima edizione del Festival di Sanremo, Lazza ha presentato un singolo inedito dal titolo 100 Messaggi. Il rapper milanese, che ha preso parte all’edizione 2023 del Festival con la canzone Cenere, piazzandosi al secondo posto, si è esibito subito dopo i 30 Big di Sanremo 2024. Amadeus ha svelato di aver ascoltato la canzone e di esserne rimasto impressionato al punto da invitare Lazza a presentarla fuori gara a Sanremo. Il conduttore e direttore artistico ha anche dichiarato che se Lazza l’avesse presentata per la gara, l’avrebbe selezionata sicuramente. Dopo l’esibizione, però, Lazza ha affermato di essere troppo affezionato a questa canzone per vederla competere in una gara.

