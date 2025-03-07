Blade Of Grass, Lady Gaga: testo, traduzione in italiano e significato della canzone
Traduzione in italiano, testo e significato di Blade Of Grass di Lady Gaga: una metafora struggente dell’amore vissuto tra difficoltà e dolore
“Blade of Grass” è una canzone di Lady Gaga e trae ispirazione da un momento condiviso con il suo fidanzato, Michael Polansky. In un’intervista con Zane Lowe per Apple Music, Gaga ha raccontato come, durante una conversazione sulle proposte di matrimonio nel loro cortile, abbia detto che semplicemente avvolgere un filo d’erba attorno al suo dito sarebbe stato il suo atto di grazia. Questo momento personale è diventato il punto di partenza per la canzone.
Mi sono innamorata di Michael. Come cantautrice, hai bisogno della vita per ispirare la tua scrittura. Michael mi ha chiesto come avrei voluto che un giorno mi facesse la proposta di matrimonio. Eravamo nel nostro cortile e ho detto “prendi un filo d’erba e avvolgilo attorno al mio dito”. E poi ho scritto “Blade of grass” perché ricordavo il suo viso, e ricordavo l’erba nel cortile e ricordo di aver pensato che avrebbe dovuto usare quell’erba molto alta che è al centro del cortile.
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Il testo di Blade Of Grass di Lady Gaga
Leggi il testo di Blade Of Grass di Lady Gaga.
Lovers kiss in a garden made of thorns
Traces of lonely words, illusions torn
You said, “How does a man like me love a woman like you?”
I said, “Hold me until I die and I’ll make you brand new”
Come on and wrap that blade of grass
Around my finger like a cast
‘Cause even though the church burned down
I’ll be your queen without a crown
I’ve been so lonely in this field
Fightin’ a battle with no shield
Come on and wrap that blade of grass
I will make it last
This is the lawn of memories I mourn
I fall into your arms, shelter from storm
You said, “How does a man like me love a woman like you?”
I said, “Hold me until I die and I’ll make you brand new”
Come on and wrap that blade of grass
Around my finger like a cast
‘Cause even though the church burned down
I’ll be your queen without a crown
I’ve been so lonely in this field
Fightin’ a battle with no shield
Come on and wrap that blade of grass
I will make it last
Come on and wrap that blade of grass
I will make it last
I’ll give you something
Yeah, it’s no diamond ring
The air that I’m breathing
Forever’s not enough
Oh, so we’ll both sing
Yeah, it’s not the same thing
Yeah, it’s not the same thing
Forever’s not enough
Come on and wrap that blade of grass
Around my finger like a cast
‘Cause even though the church burned down
I’ll be your queen without a crown
I’ve been so lonely in this field
Fightin’ a battle with no shield
Come on and wrap that blade of grass
Come on and wrap that blade of grass
Come on and wrap that blade of grass
I will make it last
Come on and wrap that blade of grass
I will make it last
Blade Of Grass di Lady Gaga, la traduzione in italiano
Leggi la traduzione in italiano di Blade Of Grass di Lady Gaga.
Gli amanti si baciano in un giardino fatto di spine
Tracce di parole solitarie, illusioni infrante
Hai detto: “Come può un uomo come me amare una donna come te?”
Ho detto: “Stringimi fino alla mia morte e ti renderò una persona nuova”
Vieni e avvolgi quel filo d’erba
Attorno al mio dito come un gesso
Perché anche se la chiesa è bruciata
Sarò la tua regina senza corona
Sono stata così sola in questo campo
A combattere una battaglia senza scudo
Vieni e avvolgi quel filo d’erba
Lo farò durare
Questo è il prato dei ricordi che piango
Cado tra le tue braccia, riparo dalla tempesta
Hai detto: “Come può un uomo come me amare una donna come te?”
Ho detto: “Stringimi fino alla mia morte e ti renderò una persona nuova”
Vieni e avvolgi quel filo d’erba
Attorno al mio dito come un gesso
Perché anche se la chiesa è bruciata
Sarò la tua regina senza corona
Sono stata così sola in questo campo
A combattere una battaglia senza scudo
Vieni e avvolgi quel filo d’erba
Lo farò durare
Vieni e avvolgi quel filo d’erba
Lo farò durare
Ti darò qualcosa
Sì, non è un anello di diamanti
L’aria che respiro
Per sempre non è abbastanza
Oh, così canteremo entrambi
Sì, non è la stessa cosa
Sì, non è la stessa cosa
Per sempre non è abbastanza
Vieni e avvolgi quel filo d’erba
Attorno al mio dito come un gesso
Perché anche se la chiesa è bruciata
Sarò la tua regina senza corona
Sono stata così sola in questo campo
A combattere una battaglia senza scudo
Vieni e avvolgi quel filo d’erba
Vieni e avvolgi quel filo d’erba
Vieni e avvolgi quel filo d’erba
Lo farò durare
Vieni e avvolgi quel filo d’erba
Lo farò durare
Il significato della canzone Blade Of Grass di Lady Gaga
Questa canzone è una metafora struggente dell’amore vissuto tra difficoltà e dolore. Il giardino fatto di spine rappresenta una relazione segnata da ostacoli e sofferenza, mentre le “illusioni infrante” suggeriscono aspettative andate in frantumi.
La domanda “Come può un uomo come me amare una donna come te?” sembra riflettere insicurezze e differenze tra i due amanti, ma la risposta (“Stringimi fino alla mia morte e ti renderò una persona nuova”) trasmette un senso di devozione e trasformazione reciproca.
Il ritornello utilizza l’immagine del filo d’erba avvolto attorno al dito come simbolo di un legame semplice ma forte, al contrario di un anello di diamanti, sottolineando che l’amore vero non ha bisogno di simboli materiali. Anche se la “chiesa è bruciata” – forse un riferimento a un matrimonio fallito o a una perdita di fede nell’amore – la protagonista si dichiara comunque una “regina senza corona”, segno che la sua dignità e il suo amore rimangono intatti.
Nel verso “Questo è il prato dei ricordi che piango”, si percepisce malinconia per un passato che non si può cambiare, mentre la richiesta di “avvolgere quel filo d’erba” ribadisce la volontà di far durare quel legame, nonostante le difficoltà.
Infine, il brano chiude con una riflessione sul tempo: “Per sempre non è abbastanza”, come a dire che nessuna quantità di amore o di tempo passato insieme sarà mai sufficiente. Il tono è dolceamaro, lasciando intendere che, nonostante tutto, l’amore vale sempre la pena di essere vissuto, anche se è fragile come un filo d’erba.