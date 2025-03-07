Traduzione in italiano, testo e significato di Blade Of Grass di Lady Gaga: una metafora struggente dell’amore vissuto tra difficoltà e dolore

“Blade of Grass” è una canzone di Lady Gaga e trae ispirazione da un momento condiviso con il suo fidanzato, Michael Polansky. In un’intervista con Zane Lowe per Apple Music, Gaga ha raccontato come, durante una conversazione sulle proposte di matrimonio nel loro cortile, abbia detto che semplicemente avvolgere un filo d’erba attorno al suo dito sarebbe stato il suo atto di grazia. Questo momento personale è diventato il punto di partenza per la canzone.

Mi sono innamorata di Michael. Come cantautrice, hai bisogno della vita per ispirare la tua scrittura. Michael mi ha chiesto come avrei voluto che un giorno mi facesse la proposta di matrimonio. Eravamo nel nostro cortile e ho detto “prendi un filo d’erba e avvolgilo attorno al mio dito”. E poi ho scritto “Blade of grass” perché ricordavo il suo viso, e ricordavo l’erba nel cortile e ricordo di aver pensato che avrebbe dovuto usare quell’erba molto alta che è al centro del cortile.

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Il testo di Blade Of Grass di Lady Gaga

Leggi il testo di Blade Of Grass di Lady Gaga.

Lovers kiss in a garden made of thorns

Traces of lonely words, illusions torn You said, “How does a man like me love a woman like you?”

I said, “Hold me until I die and I’ll make you brand new” Come on and wrap that blade of grass

Around my finger like a cast

‘Cause even though the church burned down

I’ll be your queen without a crown

I’ve been so lonely in this field

Fightin’ a battle with no shield

Come on and wrap that blade of grass

I will make it last This is the lawn of memories I mourn

I fall into your arms, shelter from storm You said, “How does a man like me love a woman like you?”

I said, “Hold me until I die and I’ll make you brand new” Come on and wrap that blade of grass

Around my finger like a cast

‘Cause even though the church burned down

I’ll be your queen without a crown

I’ve been so lonely in this field

Fightin’ a battle with no shield

Come on and wrap that blade of grass

I will make it last

Come on and wrap that blade of grass

I will make it last I’ll give you something

Yeah, it’s no diamond ring

The air that I’m breathing

Forever’s not enough

Oh, so we’ll both sing

Yeah, it’s not the same thing

Yeah, it’s not the same thing

Forever’s not enough Come on and wrap that blade of grass

Around my finger like a cast

‘Cause even though the church burned down

I’ll be your queen without a crown

I’ve been so lonely in this field

Fightin’ a battle with no shield

Come on and wrap that blade of grass

Come on and wrap that blade of grass

Come on and wrap that blade of grass

I will make it last

Come on and wrap that blade of grass

I will make it last

Blade Of Grass di Lady Gaga, la traduzione in italiano

Leggi la traduzione in italiano di Blade Of Grass di Lady Gaga.

Gli amanti si baciano in un giardino fatto di spine

Tracce di parole solitarie, illusioni infrante Hai detto: “Come può un uomo come me amare una donna come te?”

Ho detto: “Stringimi fino alla mia morte e ti renderò una persona nuova” Vieni e avvolgi quel filo d’erba

Attorno al mio dito come un gesso

Perché anche se la chiesa è bruciata

Sarò la tua regina senza corona

Sono stata così sola in questo campo

A combattere una battaglia senza scudo

Vieni e avvolgi quel filo d’erba

Lo farò durare Questo è il prato dei ricordi che piango

Cado tra le tue braccia, riparo dalla tempesta Hai detto: “Come può un uomo come me amare una donna come te?”

Ho detto: “Stringimi fino alla mia morte e ti renderò una persona nuova” Vieni e avvolgi quel filo d’erba

Attorno al mio dito come un gesso

Perché anche se la chiesa è bruciata

Sarò la tua regina senza corona

Sono stata così sola in questo campo

A combattere una battaglia senza scudo

Vieni e avvolgi quel filo d’erba

Lo farò durare

Vieni e avvolgi quel filo d’erba

Lo farò durare Ti darò qualcosa

Sì, non è un anello di diamanti

L’aria che respiro

Per sempre non è abbastanza

Oh, così canteremo entrambi

Sì, non è la stessa cosa

Sì, non è la stessa cosa

Per sempre non è abbastanza Vieni e avvolgi quel filo d’erba

Attorno al mio dito come un gesso

Perché anche se la chiesa è bruciata

Sarò la tua regina senza corona

Sono stata così sola in questo campo

A combattere una battaglia senza scudo

Vieni e avvolgi quel filo d’erba

Vieni e avvolgi quel filo d’erba

Vieni e avvolgi quel filo d’erba

Lo farò durare

Vieni e avvolgi quel filo d’erba

Lo farò durare

Il significato della canzone Blade Of Grass di Lady Gaga

Questa canzone è una metafora struggente dell’amore vissuto tra difficoltà e dolore. Il giardino fatto di spine rappresenta una relazione segnata da ostacoli e sofferenza, mentre le “illusioni infrante” suggeriscono aspettative andate in frantumi.

La domanda “Come può un uomo come me amare una donna come te?” sembra riflettere insicurezze e differenze tra i due amanti, ma la risposta (“Stringimi fino alla mia morte e ti renderò una persona nuova”) trasmette un senso di devozione e trasformazione reciproca.

Il ritornello utilizza l’immagine del filo d’erba avvolto attorno al dito come simbolo di un legame semplice ma forte, al contrario di un anello di diamanti, sottolineando che l’amore vero non ha bisogno di simboli materiali. Anche se la “chiesa è bruciata” – forse un riferimento a un matrimonio fallito o a una perdita di fede nell’amore – la protagonista si dichiara comunque una “regina senza corona”, segno che la sua dignità e il suo amore rimangono intatti.

Nel verso “Questo è il prato dei ricordi che piango”, si percepisce malinconia per un passato che non si può cambiare, mentre la richiesta di “avvolgere quel filo d’erba” ribadisce la volontà di far durare quel legame, nonostante le difficoltà.

Infine, il brano chiude con una riflessione sul tempo: “Per sempre non è abbastanza”, come a dire che nessuna quantità di amore o di tempo passato insieme sarà mai sufficiente. Il tono è dolceamaro, lasciando intendere che, nonostante tutto, l’amore vale sempre la pena di essere vissuto, anche se è fragile come un filo d’erba.