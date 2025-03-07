Shadow of a man è una canzone di Lady Gaga, scritta insieme a watt & Cirkut, e tratta dall’album “Mayhem”, disponibile dal 7 marzo 2025.

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Leggi la traduzione in italiano di Shadow Of A Man di Lady Gaga

(Ombra, non mandare in frantumi il mondo)

(Ombra, non distruggere tutto il mio mondo, piccola)

(Ombra, non mandare in frantumi il mondo)

Danza nell’ombra di un u—

In piedi nell’ombra di un altro uomo

Solo mentre le strade mi scorrono accanto (Oh, oh)

La vita è sotto pressione perché ho un piano

Fisso me stesso negli occhi (Oh, oh-oh)

Quando provo questa sensazione

Non ne ho mai abbastanza

Perché smetto di credere

E la mia voce si raffredda

Ora ho questa sensazione

Non ne ho mai abbastanza

Perché non voglio essere usato per il mio amore e lasciato a piangere

Non voglio stare sotto l’oscurità stanotte

Mostrami la luce

Non voglio essere quello che si innamora stanotte

Per tornare a vivere

Ci sono quasi, ci sono quasi

Guardami, ti giuro che

Danzerò nell’ombra di un uomo

Difficile essere il giallo in un cielo viola (Cielo)

È passato attraverso l’occhio del ciclone (Occhio del ciclone)

Devi essere la verità o diventerai una bugia (Diventerai quella)

Penetrante come la tua pelle fino all’osso (Oh, oh, io)

Quando provo questa sensazione

Non ne ho mai abbastanza

Perché smetto di credere

E la mia voce si raffredda

Ora ho questa sensazione

Non ne ho mai abbastanza

Perché non voglio essere usato per il mio amore e lasciato a piangere

Non voglio stare sotto l’oscurità stanotte

Mostrami la luce

Non voglio essere quello che si innamora stanotte

Per tornare a vivere

Ci sono quasi, ci sono quasi

Guardami, ti giuro che

Danzerò nell’ombra di un uomo

Ombra, non mandare in frantumi il mondo (Ombra di un uomo)

Ombra, non distruggere l’altra terra

Ombra, non mandare in frantumi il mondo (Ombra di un uomo)

Danza nell’ombra di un uomo

Non puoi ignorare la voce dentro, e una donna non può perdere ma tu fai ancora finta

Non puoi ignorare la voce dentro, e una donna non può perdere ma tu fai ancora finta

Non puoi ignorare la voce dentro, e una donna non può perdere ma tu fai ancora finta

Perché non voglio essere usato per il mio amore e lasciato a piangere

Non voglio stare sotto l’oscurità stanotte

Mostrami la luce

Non voglio essere quello che si innamora stanotte

Per tornare a vivere

Ci sono quasi, ci sono quasi

Guardami, ti giuro che

Danzerò nell’ombra di un uomo

Ombra, non mandare in frantumi il mondo (Ombra di un uomo)

Ombra, non distruggere l’altra terra

Ombra, non mandare in frantumi il mondo (Ombra di un uomo)

Danza nell’ombra di un uomo