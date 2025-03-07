Shadow Of A Man, Lady Gaga: testo, traduzione in italiano e significato della canzone
Traduzione in italiano, testo e significato di “Shadow of a man” di Lady Gaga: un messaggio di resilienza e lotta contro le influenze negative
Shadow of a man è una canzone di Lady Gaga, scritta insieme a watt & Cirkut, e tratta dall’album “Mayhem”, disponibile dal 7 marzo 2025.
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Il testo di Shadow Of A Man di Lady Gaga
Leggi il testo di Shadow Of A Man di Lady Gaga
(Shadow, don’t shatter the world)
(Shadow, don’t shatter my whole world, babe)
(Shadow, don’t shatter the world)
Dance in the shadow of a m—
Standing in the shadow of another man
Lonely as the streets pass me by (Oh, oh)
Life’s been under pressure ‘cause I got a plan
Starin’ at myself in the eye (Oh, oh-oh)
When I get this feeling
I can’t get enough
‘Cause I stop believing
And my voice gets cold
Now I got this feeling
I can’t get enough
‘Cause I won’t be used for my love and left out to cry
I don’t wanna be under the darkness tonight
Show me the light
I don’t wanna be the one to fall in love tonight
To come alive
I’m about to be there, I’m about to be there
Watch me, I swear I’ll
Dance in the shadow of a man
Hard to be the yellow in a purple sky (Sky)
He came through the eye of the storm (Eye of the storm)
Gotta be the truth or you’ll become a lie (Become that)
Piercing like your skin from bone (Oh, oh, I)
When I get this feeling
I can’t get enough
‘Cause I stop believing
And my voice gets cold
Now I got this feeling
I can’t get enough
‘Cause I won’t be used for my love and left out to cry
I don’t wanna be under the darkness tonight
Show me the light
I don’t wanna be the one to fall in love tonight
To come alive
I’m about to be there, I’m about to be there
Watch me, I swear I’ll
Dance in the shadow of a man
Shadow, don’t shatter the world (Shadow of a man)
Shadow, don’t shatter the other land
Shadow, don’t shatter the world (Shadow of a man)
Dance in the shadow of a man
Can’t ignore the voice within, and a woman can’t lose but you still pretend
Can’t ignore the voice within, and a woman can’t lose but you still pretend
Can’t ignore the voice within, and a woman can’t lose but you still pretend
‘Cause I won’t be used for my love and left out to cry
I don’t wanna be under the darkness tonight
Show me the light
I don’t wanna be the one to fall in love tonight
About to come alive
I’m about to be there, I’m about to be there
Watch me, I swear I’ll
Dance in the shadow of a man
Shadow, don’t shatter the world (Shadow of a man)
Shadow, don’t shatter the other land
Shadow, don’t shatter the world (Shadow of a man)
Dance in the shadow of a man
Shadow Of A Man di Lady Gaga, la traduzione in italiano
Leggi la traduzione in italiano di Shadow Of A Man di Lady Gaga
(Ombra, non mandare in frantumi il mondo)
(Ombra, non distruggere tutto il mio mondo, piccola)
(Ombra, non mandare in frantumi il mondo)
Danza nell’ombra di un u—
In piedi nell’ombra di un altro uomo
Solo mentre le strade mi scorrono accanto (Oh, oh)
La vita è sotto pressione perché ho un piano
Fisso me stesso negli occhi (Oh, oh-oh)
Quando provo questa sensazione
Non ne ho mai abbastanza
Perché smetto di credere
E la mia voce si raffredda
Ora ho questa sensazione
Non ne ho mai abbastanza
Perché non voglio essere usato per il mio amore e lasciato a piangere
Non voglio stare sotto l’oscurità stanotte
Mostrami la luce
Non voglio essere quello che si innamora stanotte
Per tornare a vivere
Ci sono quasi, ci sono quasi
Guardami, ti giuro che
Danzerò nell’ombra di un uomo
Difficile essere il giallo in un cielo viola (Cielo)
È passato attraverso l’occhio del ciclone (Occhio del ciclone)
Devi essere la verità o diventerai una bugia (Diventerai quella)
Penetrante come la tua pelle fino all’osso (Oh, oh, io)
Quando provo questa sensazione
Non ne ho mai abbastanza
Perché smetto di credere
E la mia voce si raffredda
Ora ho questa sensazione
Non ne ho mai abbastanza
Perché non voglio essere usato per il mio amore e lasciato a piangere
Non voglio stare sotto l’oscurità stanotte
Mostrami la luce
Non voglio essere quello che si innamora stanotte
Per tornare a vivere
Ci sono quasi, ci sono quasi
Guardami, ti giuro che
Danzerò nell’ombra di un uomo
Ombra, non mandare in frantumi il mondo (Ombra di un uomo)
Ombra, non distruggere l’altra terra
Ombra, non mandare in frantumi il mondo (Ombra di un uomo)
Danza nell’ombra di un uomo
Non puoi ignorare la voce dentro, e una donna non può perdere ma tu fai ancora finta
Non puoi ignorare la voce dentro, e una donna non può perdere ma tu fai ancora finta
Non puoi ignorare la voce dentro, e una donna non può perdere ma tu fai ancora finta
Perché non voglio essere usato per il mio amore e lasciato a piangere
Non voglio stare sotto l’oscurità stanotte
Mostrami la luce
Non voglio essere quello che si innamora stanotte
Per tornare a vivere
Ci sono quasi, ci sono quasi
Guardami, ti giuro che
Danzerò nell’ombra di un uomo
Ombra, non mandare in frantumi il mondo (Ombra di un uomo)
Ombra, non distruggere l’altra terra
Ombra, non mandare in frantumi il mondo (Ombra di un uomo)
Danza nell’ombra di un uomo
Il significato della canzone Shadow Of A Man di Lady Gaga
La canzone “Shadow of a man” di Lady Gaga parla di una lotta interiore e della ricerca di identità in mezzo all’ombra di qualcun altro, probabilmente un uomo che ha avuto un grande impatto sulla vita della protagonista. Il testo esprime un senso di solitudine e pressione (“Standing in the shadow of another man, lonely as the streets pass me by”), come se il protagonista si sentisse intrappolato in una realtà che non gli appartiene del tutto.
C’è una forte voglia di liberarsi e trovare luce nell’oscurità (“I don’t wanna be under the darkness tonight, show me the light“), un desiderio di emancipazione e di non essere più usato o ferito nei sentimenti (“’Cause I won’t be used for my love and left out to cry”).
Il ritornello insiste sul concetto di “danzare nell’ombra di un uomo”, che potrebbe significare sia il tentativo di convivere con il passato e l’influenza di qualcuno, sia la lotta per affermare la propria indipendenza senza esserne sopraffatti. C’è anche un riferimento alla difficoltà di essere sé stessi in un ambiente ostile (“Hard to be the yellow in a purple sky”), suggerendo il bisogno di autenticità in un mondo che cerca di omologare le persone.
Il brano quindi trasmette un messaggio di resilienza e lotta contro le influenze negative, con la speranza di trovare finalmente la propria luce e libertà.