To love Sombedody è una canzone di Lady Gaga e Joaquin Phoenix. Arthur (Joaquin Phoenix) immagina se stesso come il Joker conduttore di uno spettacolo televisivo di varietà degli anni ’70 con Lee (Lady Gaga). E loro aprono lo spettacolo cantando questa canzone dei Bee Gees. Qui sotto potete ascoltare la cover, leggere testo, traduzione in italiano e significato.

Il testo di To Love Somebody

From NCB Studios in Gotham City, ladies and gentlemen

It’s the Joker and Harley show There’s a light

A certain kind of light

That never shone on me

I want my whole life to be

Lived with you, lived with you

There’s a way everybody say

To do each and every little thing

But what good does it bring

If I ain’t got you, if I ain’t got you? Oh, you don’t know what it’s like, baby

Baby, you don’t know what it’s like

To love somebody

To love somebody

The way I love you

Baby, baby, baby, baby

You don’t know what it’s like, baby

Baby, you don’t know what it’s like

To love somebody, to love somebody

Thе way I love you

To Love Somebody, la traduzione in italiano

Dagli studi NCB a Gotham City, signore e signori

È lo show del Joker e di Harley C’è una luce

Un certo tipo di luce

Che non ha mai brillato su di me

Voglio che tutta la mia vita sia

Vissuta con te, vissuta con te

C’è un modo in cui tutti dicono

Di fare ogni piccola cosa

Ma a cosa serve

Se non ho te, se non ho te? Oh, non sai com’è, tesoro

Tesoro, non sai com’è

Amare qualcuno

Amare qualcuno

Nel modo in cui io amo te

Tesoro, tesoro, tesoro, tesoro

Non sai com’è, tesoro

Tesoro, non sai com’è

Amare qualcuno, amare qualcuno

Nel modo in cui io amo te

Il significato della canzone To Love Somebody

Il testo esprime il profondo dolore e il senso di vuoto che il protagonista prova quando non può condividere la sua vita con la persona che ama. Sin dall’inizio, viene evocata un’immagine di oscurità con l’espressione “There’s a light, a certain kind of light, that never shone on me,” sottolineando come il protagonista non abbia mai sperimentato la pienezza della vita senza il suo amato/a.

Nonostante ci siano regole su come vivere e su cosa fare nella vita, “everybody say to do each and every little thing,” queste non hanno significato per lui se non può stare con la persona che ama, riflettendo il pensiero che “what good does it bring if I ain’t got you?”

Il ritornello rafforza questo sentimento di isolamento e amore non corrisposto: “you don’t know what it’s like… to love somebody the way I love you,” dimostrando che l’intensità del suo amore non viene compresa o ricambiata, il che amplifica il suo dolore.