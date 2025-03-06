How Bad Do U Want Me è una canzone di Lady Gaga disponibile dal 7 marzo 2025. Il brano fa parte dell’album “MAYHEM” ed è la nona traccia del disco, prodotta da Lady Gaga, watt & Cirkut.

A seguire potete ascoltare il pezzo, leggere testo, traduzione in italiano e significato.

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Leggi il testo di “How Bad Do U Want Me” di Lady Gaga.

Leggi la traduzione in italiano di “How Bad Do U Want Me” di Lady Gaga.

La brava ragazza nei tuoi sogni

È furiosa perché ami me

So che vorresti che fosse me

Quanto, quanto mi desideri davvero?

Tu non sei il tipo che tradisce (Non il tipo che tradisce)

E hai paura che lei possa andarsene (Che possa andarsene)

Perché se mi avvicino troppo, potrebbe urlare

Quanto, quanto mi desideri davvero?

Perché ti piacciono i miei capelli e i miei jeans strappati

Ti piace la parte ribelle che ho dentro

Lei è sempre nella tua testa

Ma io mi sono tatuata per noi la scorsa settimana

Anche i bravi ragazzi se ne vanno

Quanto, quanto mi desideri davvero?

(Quanto, quanto mi desideri davvero?)

(Quanto, quanto mi desideri davvero?)

Perché odi lo schianto, ma ami l’adrenalina

E ti farò tremare il cuore ogni volta

Che senti il mio nome, ma lei è nella tua testa

E io sono qui per baciarti nella vita reale

Sto per scatenare un casino

Quanto, quanto mi desideri davvero?

Ti svegli in preda al panico (In preda al panico)

E ti senti uno schifo (Ti senti uno schifo)

Perché a occhi chiusi potresti sbirciare

Sono così calda che resti senza parole

Sei fuori di testa con la tua crew (Fuori di testa con la tua crew)

Ma quando sei solo, è la verità (Quando sei solo, è la verità)

Sai esattamente cosa facciamo

Quanto, quanto mi desideri davvero?

Perché ti piacciono i miei capelli e i miei jeans strappati

Ti piace la parte ribelle che ho dentro

Lei è sempre nella tua testa

Ma io mi sono tatuata per noi la scorsa settimana

Anche i bravi ragazzi se ne vanno

Quanto, quanto mi desideri davvero?

(Quanto, quanto mi desideri davvero?)

(Quanto, quanto mi desideri davvero?)

Perché odi lo schianto, ma ami l’adrenalina

E ti farò tremare il cuore ogni volta

Che senti il mio nome, ma lei è nella tua testa

E io sono qui per baciarti nella vita reale

Sto per scatenare un casino

Quanto, quanto mi desideri davvero?

Uh-oh, oh, ami una brava ragazza

Uh-oh, oh, ami una brava ragazza… cattiva

Uh-oh, oh, fai impazzire una ragazza ribelle

Uh-oh, oh, fai arrabbiare una ragazza cattiva

Un amore psicotico

Quanto mi desideri davvero?

Quella ragazza nella tua testa non è reale

Quanto mi vuoi davvero, sul serio? (Oh)

Perché ti piacciono i miei capelli e i miei jeans strappati

Ti piace la parte ribelle che ho dentro

Lei è sempre nella tua testa

Ma io mi sono tatuata per noi la scorsa settimana

Anche i bravi ragazzi se ne vanno

Quanto, quanto mi desideri davvero?

(Quanto, quanto mi desideri davvero?)

(Quanto? Dimmi)

Perché odi lo schianto, ma ami l’adrenalina

E ti farò tremare il cuore ogni volta

Che senti il mio nome, ma lei è nella tua testa

E io sono qui per baciarti nella vita reale

Sto per scatenare un casino

Quanto, quanto mi desideri davvero?

Uh-oh, oh, ami una brava ragazza

Uh-oh, oh, ami una brava ragazza… cattiva

Uh-oh, oh, fai impazzire una ragazza ribelle

Uh-oh, oh, fai arrabbiare una ragazza cattiva

Un amore psicotico

Quanto mi desideri davvero?