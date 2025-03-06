How Bad Do U Want Me, Lady Gaga: testo, traduzione in italiano e significato della canzone
Traduzione in italiano, testo e significato di “How Bad Do U Want Me” di Lady Gaga: una ragazza che si percepisce come la “tentazione proibita” di un ragazzo già impegnato
How Bad Do U Want Me è una canzone di Lady Gaga disponibile dal 7 marzo 2025. Il brano fa parte dell’album “MAYHEM” ed è la nona traccia del disco, prodotta da Lady Gaga, watt & Cirkut.
A seguire potete ascoltare il pezzo, leggere testo, traduzione in italiano e significato.
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Il testo di How Bad Do U Want Me di Lady Gaga
Leggi il testo di “How Bad Do U Want Me” di Lady Gaga.
The good girl in your dreams
Is mad you’re lovin’ me
I know you wish that she was me
How bad, bad do you want me?
You’re not the guy that cheats (Not the guy that cheats)
And you’re afraid that she might leave (That she might leave)
‘Cause if I get too close, she might scream
How bad, bad do you want me?
‘Cause you like my hair and my ripped-up jeans
You like the bad girl I got in me
She’s on your mind, like, all the time
But I got it tattooed for us last week
Even good boys leave
How bad, bad do you want me?
(How bad, bad do you want me?)
(How bad, bad do you want mе?)
‘Cause you hate the crash, but you lovе the rush
And I’ll make your heart weak every time
You hear my name, but she’s in your brain
And I’m here to kiss you in real life
‘Bout to cause a scene
How bad, bad do you want me?
You panic in your sleep (Panic in your sleep)
And you feel like such a creep (Feel like such a creep)
‘Cause with your eyes closed, you might peek
So hot, hot that you can’t speak
You’re so fucked up with your crew (Fucked up with your crew)
But when you’re all alone, it’s true (All alone, it’s true)
You know exactly what we do
How bad, bad do you want to?
‘Cause you like my hair, my ripped-up jeans
You like the bad girl I got in me
She’s on your mind, like, all the time
But I got it tattooed for us last week
Even good boys leave
How bad, bad do you want me?
(How bad, bad do you want me?)
(How bad, bad do you want me?)
‘Cause you hate the crash, but you love the rush
And I’ll make your heart weak every time
You hear my name, but she’s in your brain
And I’m here to kiss you in real life
‘Bout to cause a scene
How bad, bad do you want me?
Uh-oh, oh, you love a good girl
Uh-oh, oh, you love a good girl, bad
Uh-oh, oh, you make a bad girl
Uh-oh, oh, you make a bad girl mad
A psychotic love theme
How bad do you want me?
That girl in your head ain’t real
How bad do you want me, for real? (Oh)
‘Cause you like my hair, my ripped-up jeans
You like the bad girl I got in me
She’s on your mind, like, all the time
But I got a tattoo for us last week
Even good boys leave
How bad, bad do you want me?
(How bad, bad do you want me?)
(How bad? Tell me)
‘Cause you hate the crash, but you love the rush
And I’ll make your heart weak every time
You hear my name, but she’s in your brain
And I’m here to kiss you in real life
‘Bout to cause a scene
How bad, bad do you want me?
Uh-oh, oh, you love a good girl
Uh-oh, oh, you love a good girl, bad
Uh-oh, oh, you make a bad girl
Uh-oh, oh, you make a bad girl mad
A psychotic love theme
How bad do you want me?
How Bad Do U Want Me, la traduzione in italiano
Leggi la traduzione in italiano di “How Bad Do U Want Me” di Lady Gaga.
La brava ragazza nei tuoi sogni
È furiosa perché ami me
So che vorresti che fosse me
Quanto, quanto mi desideri davvero?
Tu non sei il tipo che tradisce (Non il tipo che tradisce)
E hai paura che lei possa andarsene (Che possa andarsene)
Perché se mi avvicino troppo, potrebbe urlare
Quanto, quanto mi desideri davvero?
Perché ti piacciono i miei capelli e i miei jeans strappati
Ti piace la parte ribelle che ho dentro
Lei è sempre nella tua testa
Ma io mi sono tatuata per noi la scorsa settimana
Anche i bravi ragazzi se ne vanno
Quanto, quanto mi desideri davvero?
(Quanto, quanto mi desideri davvero?)
(Quanto, quanto mi desideri davvero?)
Perché odi lo schianto, ma ami l’adrenalina
E ti farò tremare il cuore ogni volta
Che senti il mio nome, ma lei è nella tua testa
E io sono qui per baciarti nella vita reale
Sto per scatenare un casino
Quanto, quanto mi desideri davvero?
Ti svegli in preda al panico (In preda al panico)
E ti senti uno schifo (Ti senti uno schifo)
Perché a occhi chiusi potresti sbirciare
Sono così calda che resti senza parole
Sei fuori di testa con la tua crew (Fuori di testa con la tua crew)
Ma quando sei solo, è la verità (Quando sei solo, è la verità)
Sai esattamente cosa facciamo
Quanto, quanto mi desideri davvero?
Perché ti piacciono i miei capelli e i miei jeans strappati
Ti piace la parte ribelle che ho dentro
Lei è sempre nella tua testa
Ma io mi sono tatuata per noi la scorsa settimana
Anche i bravi ragazzi se ne vanno
Quanto, quanto mi desideri davvero?
(Quanto, quanto mi desideri davvero?)
(Quanto, quanto mi desideri davvero?)
Perché odi lo schianto, ma ami l’adrenalina
E ti farò tremare il cuore ogni volta
Che senti il mio nome, ma lei è nella tua testa
E io sono qui per baciarti nella vita reale
Sto per scatenare un casino
Quanto, quanto mi desideri davvero?
Uh-oh, oh, ami una brava ragazza
Uh-oh, oh, ami una brava ragazza… cattiva
Uh-oh, oh, fai impazzire una ragazza ribelle
Uh-oh, oh, fai arrabbiare una ragazza cattiva
Un amore psicotico
Quanto mi desideri davvero?
Quella ragazza nella tua testa non è reale
Quanto mi vuoi davvero, sul serio? (Oh)
Perché ti piacciono i miei capelli e i miei jeans strappati
Ti piace la parte ribelle che ho dentro
Lei è sempre nella tua testa
Ma io mi sono tatuata per noi la scorsa settimana
Anche i bravi ragazzi se ne vanno
Quanto, quanto mi desideri davvero?
(Quanto, quanto mi desideri davvero?)
(Quanto? Dimmi)
Perché odi lo schianto, ma ami l’adrenalina
E ti farò tremare il cuore ogni volta
Che senti il mio nome, ma lei è nella tua testa
E io sono qui per baciarti nella vita reale
Sto per scatenare un casino
Quanto, quanto mi desideri davvero?
Uh-oh, oh, ami una brava ragazza
Uh-oh, oh, ami una brava ragazza… cattiva
Uh-oh, oh, fai impazzire una ragazza ribelle
Uh-oh, oh, fai arrabbiare una ragazza cattiva
Un amore psicotico
Quanto mi desideri davvero?
Il significato della canzone How Bad Do U Want Me
Questa canzone parla di una ragazza che si percepisce come la “tentazione proibita” di un ragazzo già impegnato. Il testo ruota attorno all’attrazione che lui prova per lei, pur essendo legato a un’altra ragazza “perfetta” nella sua testa, che però non è reale:
“That girl in your head ain’t real / How bad do you want me, for real?”
(Quella ragazza nella tua testa non è reale / Quanto mi vuoi davvero, sul serio?)
La protagonista sa di essere il lato oscuro del desiderio del ragazzo, qualcosa che lui non vuole ammettere ma che non riesce a ignorare. Lei è diversa dalla sua ragazza “ideale”: ha un look ribelle (“You like my hair and my ripped-up jeans”, “Ti piacciono i miei capelli e i miei jeans strappati”) e un atteggiamento provocatorio, che lo attrae irresistibilmente.
C’è un gioco psicologico di tensione tra il ragazzo e la protagonista: lui non è il tipo che tradisce, ma è tormentato dall’idea di lei, tanto da sentirsi in colpa anche solo nei sogni.
“You panic in your sleep / And you feel like such a creep”
(Ti svegli in preda al panico / E ti senti uno schifo)
Il messaggio della canzone è una sfida: quanto lui è disposto a cedere a questo desiderio? La protagonista sa che la sua presenza nella vita del ragazzo è destabilizzante, e sembra quasi divertirsi nel metterlo alla prova. In un certo senso, il brano gioca sul fascino del proibito, sulla lotta interiore tra quello che si dovrebbe fare e quello che si desidera davvero.
In sintesi, il pezzo esplora il conflitto tra il dovere e il desiderio, mostrando il fascino che può avere l’attrazione per qualcosa (o qualcuno) di sbagliato ma irresistibile.