Happy Mistake è una canzone di Lady Gaga disponibile dal 27 settembre 2024 e tratta dall’album “Harlequin”, ideale concept album abbinato al film e alla colonna sonora di “Joker -Folie à Deux”, in cui Gaga recita nel ruolo della protagonista. Qui sotto potete ascoltae il brano, a seguire traduzione in italiano e significato.

Ecco il testo di “Happy Mistake” di Lady Gaga.

I’m acting in this play of

Comedy with tragic words

The audience was smilin’

Cheerin’ on a scene absurd

I can try to hide behind the makeup, but the show must go on

I feel so crazy

My head is filled with broken mirrors

So many, I can’t look away

I’m in a bad way

If I could fix the broken pieces

Then I’d have a happy mistake

A lonely disposition

Portraits of a strung-out girl

How’d I get so addicted

To the love of the whole world?

I could try to hide behind the makeup, but the show must go on

I feel so crazy

My head is filled with broken mirrors

So many, I can’t look away

I’m in a bad way

If I could fix the broken pieces

Then I’d have a happy mistake

If I could bottle up a sunny day

So brilliantly

It’d wash away the sad mistakes

And I could hold my heart in a safe place

All I need to breathe

Is one happy mistake

Ooh

Ooh-ah

Make my

Happy mistake