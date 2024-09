“Lights Camera Action” è il nuovo singolo di Kylie Minogue disponibile dal 27 settembre 2024. Nei giorni scorsi la cantante ha annunciato Tension II, una nuovissima raccolta di 13 canzoni in uscita il 18 ottobre per BMG, già disponibile in pre-order. L’album Tension, campione d’incassi mondiale, vede Kylie spingersi ancora di più nello spazio elettronico ed è pieno di inni da pista da ballo. Tension II include 9 brani inediti oltre all’ultima hit dance Edge of Saturday Night con The Blessed Madonna e oltre alle collaborazioni con Orville Peck, Bebe Rexha e Tove Lo e Sia.

Lights Camera Action è il primo brano estratto:

A seguire potete ascoltare la canzone, leggere testo, traduzione in italiano e significato.

Ecco il testo di "Lights Camera Action".

I’m two seconds away, I’m right around the corner now

I’m two seconds away, hold tight, I’m about to arrive

And this place is a space where I let it go

And I hate to be waiting, so hold the door

I got shades on my face and I’m looking like Lagerfeld in Vogue

Here I go

Tune it in, tune it out, all I want is the noise

Turn it up, turn it loud till you ain’t got a choice

We’re turning sinful tonight, it’s about to go off

Tell me, can you feel it?

(Lights, camera)

Lights, camera, action, that’s it

Lights, camera, action, that’s it

Lights, camera, action, that’s it

I look stellar tonight, my armour is by Gaultier

It’s one hell of a ride, make sure you know you wanna play (You wanna play, oh)

‘Cause this place is the space where I let it go (I let it go)

If you can’t keep the pace, walk out of the door

I got shades on my face and I’m looking like Lagerfeld in Vogue

Here I go

Tune it in, tune it out, all I want is the noise

Turn it up, turn it loud till you ain’t got a choice

We’re turning sinful tonight, it’s about to go off

Tell me, can you feel it?

(Lights, camera)

Lights, camera, action, that’s it

Lights, camera, action, that’s it

Lights, camera, action, that’s it

Tune it in, tune it out, all I want is the noise

Turn it up, turn it loud till you ain’t got a choice (Till you ain’t got a choice)

We’re turning sinful tonight, it’s about to go off

Tell me, can you feel it?

Lights, camera, action, that’s it