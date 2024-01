Whatever è il nuovo brano di Kygo e Ava Max disponibile in streaming e download digitale a partire da venerdì 19 gennaio 2024. Campionare e interpolare canzoni è stata per decenni una forma d’arte popolare nel mondo della musica, e artisti come Ava Max e Kygo hanno acquisito particolare notorietà per aver dato vita alle proprie interpretazioni di amati classici. E anche il ritornello di “Whatever” è una reinvenzione del singolo inglese di Shakira del 2001 “Whenever, Wherever” completo del tipico timbro house tropicale di Kygo.

Clicca qui per ascoltare Whatever di Kygo e Ava Max.

Ecco il testo di Whatever, canzone che vede la collaborazione di Ava Max e Kygo.

There’s a space in my heart

When it all comes crashing down

Anytime I hear your name out in public

There’s a place that I go

Every time that you’re in town

It’s just me and my knots in my stomach

And it’s true

It wasn’t easy

Getting over you

But that’s just what I had to do

Whatever, whatever

We were never good together

I’ll be here and you stay there

Truth is, I never cared

Whatever, whatever

Two years, that ain’t forever

I’ll be here and you stay there

Won’t see me cry no tears

Whatever, whatever

Won’t see me cry no tears

Whatever, whatever

Won’t see me cry no tears

Whatever, whatever

Won’t see me cry no tears

Whatever, whatever

Won’t see me cry no tears

Never mind, never mind

Feels like you were never mine

Go lose myself in the arms of a stranger

And yeah, it sucks, sometimes in love

You try your best but it doesn’t work out

And it don’t matter either way, oh yeah

Whatever, whatever

We were never good together

I’ll be here and you stay there

Truth is, I never cared

Whatever, whatever

Two years, that ain’t forever

I’ll be here and you stay there

Won’t see me cry no tears

Oh-ooh-oh-oh, oh-oh, ooh-oh (Won’t see my cry no tears)

Oh-ooh-oh-oh, oh-oh, ooh-oh (Whatever, whatever)

Oh-ooh-oh-oh, oh-oh, ooh-oh (Won’t see my cry no tears)

Whatever, whatever

Won’t see me cry no tears

Whatever, whatever

Won’t see me cry no tears

Whatever, whatever

We were never good together

I’ll be here and you stay there

Truth is, I never cared

Whatever, whatever

Two years, that ain’t forever

I’ll be here and you stay there

Won’t see me cry no tears