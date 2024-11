“In ostaggio” è il titolo della canzone di Kimono (alias Sofia Tornambene), suonato e prodotto dalla stessa artista e da Maestro in collaborazione con Marco Rettani, con sonorità elettropop e indie pop che si fondono a loro volta con un bouncy groove che rende l’atmosfera tra chitarre e synth sempre più accattivante lasciando spazio ad un’interpretazione onirica.

Kimono (nome d’arte di Sofia Tornambene) nasce a Civitanova Marche nel 2002 e fin dai 3 anni si dedica allo studio del canto (pop e jazz) da privatista, partecipando a vari stage, masterclass e concorsi canori. Successivamente inizia a prendere anche lezioni di pianoforte e di chitarra ed a scrivere i suoi primi brani, diventando una cantautrice. Oltre alla musica, Sofia si appassiona fin da piccola al karate, ed è da qui che nasce il nome d’arte Kimono.

Ha vinto X Factor 2019.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “IN OSTAGGIO” DI KIMONO.

Il testo di In Ostaggio di Kimono.

Le notti d’estate

Sai cosa mi piace

Guardare la luna e poi dirle di noi due

Memorie rubate

Dio solo ne sa quante

Ne abbiamo passate

Ma ora non è come

Le nostre giornate

Tu no non ne sai quante te ne ho regalate

Ancora non so perché

Chissà se questa notte

mi porterai con te

Chissà se ti ricorderai di me

E anche se questa notte

mi porterai con te

Chissà se ti ricorderai

Perché mi piace quando mi guardi negli occhi

E’ come avere un fuoco dentro di me

Che mi brucia e mi chiedo perché, perché

Mi piace quando mi prendi in ostaggio

E’ come avere la sindrome di Stoccolma

E lo sai, sai ti dirò, ti diro che la mia, di realtà,

non è come te la immagini

No, tra me e te

C’è una sindrome come fossimo estranei però

In un attimo ti conoscerei tra miliardi nel mondo

Chissà se poi, un giorno anch’io saprò perché

e’ così difficile, ti guardo e tu

Tu guardi lei, dimmi perché, perché, perché,

Perché mi piace quando mi guardi negli occhi

E ‘ come avere un fuoco dentro di me

Che mi brucia e mi chiedo perché, perché

Mi piace quando mi prendi in ostaggio

E come avere la sindrome di Stoccolma

E lo sai, e sai ti dirò, perché mi piace

Perché mi piace…