Eva è il nuovo brano di Kid Yugi con il featuring di Tedua disponibile da venerdì 1 marzo 2024. A produrre il pezzo è Junior K, nome d’arte di Umberto Odoguardi. Oltre ad essere produttore è anche DJ e ingegnere del suono. È noto come live DJ per Sfera Ebbasta ma ha collaborato anche con Gué e Rkomi.

Kid Yugi, invece, nel 2023 ha pubblicato il suo primo brano per la Virgin/Universal, intitolato “Minaccia”. Insieme al nuovo singolo, Eva, il rapper ha condiviso anche il suo primo disco il 1 marzo 2024, “I nomi del diavolo”.

A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato della canzone “Eva”.

Clicca qui per vedere il visual video di “Eva”.

Ecco il testo di Eva di Kid Yugi e Tedua.

Uoh

Ehi, Eva, hai programmi stasera?

È la mia ultima cena al lume di candela

Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un’era

No, non c’è terremoto, è il mio cuore che trema

Ehi, Eva, cosa fai questa sera?

Per te mi faccio la galera, ma sei tu la mia pena

Mo non ci parliamo più da quando hai morso la mela

Io ti ho dato le spalle, mi hai pugnalato alla schiena

Nei punti in cui mi toccavi ora ho un’eritema

Per te cammino sul fuoco, attraverso la bufera

Mi ameresti senza un euro, senza la mia carriera?

O mi guarderesti appena e forse ti farei pеna

Farei un taglio sul polso lungo quanto il mondo

Per mostrarti la più piccola parte di quanto soffro

Sеi fuggita col vento, ora nel cuore ho un soffio

Mi hai fatto fare nottata come un bruttissimo sogno

Sei un faro a forma di scoglio, di te non ne ho bisogno

Sei solamente un imbroglio, sei tutto il male del mondo

So di non esserti piaciuto manco per un secondo

Sparisci dalla mia vista, sei tutto ciò che non voglio

Uoh

Ehi, Eva, hai programmi stasera?

È la mia ultima cena al lume di candela

Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un’era

No, non c’è terremoto, è il mio cuore che trema

Ehi, Eva, cosa fai questa sera?

Per te mi faccio la galera, ma sei tu la mia pena

Mo non ci parliamo più da quando hai morso la mela

Io ti ho dato le spalle, mi hai pugnalato alla schiena

Se tu fossi in tribunale, vorresti me per poter fuggire

Perché ho imparato a perdonar le tue bugie (Sempre)

Ma se fossi in ospedale vorrei te prima di morire (Ancora)

La vita scorre davanti, occupi gli istanti

Dinamiche cattive con un cacciavite

Io provo chiodo schiaccia chiodo, scopo solo per venire

Eva, evadi e vai via dalla mia vita

Perché il cuore mio è una mela e dentro c’era un parassita (Eva)

Stringo il tuo seno, come cogliere il frutto proibito

Mi lascia tutto stordito, come togliere il buio all’abisso

Mi hai tradito con il serpente

La tua lingua biforcuta mi ha fatto i migliori – di sempre

Uoh

Ehi, Eva, hai programmi stasera?

È la mia ultima cena al lume di candela

Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un’era

No, non c’è terremoto, è il mio cuore che trema

Ehi, Eva, cosa fai questa sera?

Per te mi faccio la galera, ma sei tu la mia pena

Mo non ci parliamo più da quando hai morso la mela

Io ti ho dato le spalle, mi hai pugnalato alla schiena

Amore, occhi di cera, anche stasera

Kid Yugi e Tedua, attori, ultima cena

I need to love, I need to love, need to love, uhh

I need, I need, I need to love, uhh